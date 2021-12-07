«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников

Новости Беларуси. Очереди на границе в Евросоюз бьют рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже больше 5 000 грузовиков скопилось в ожидании перед пунктами пропуска. На некоторых участках ситуация превратилась в полноценный кризис – водители вынуждены в кабине машины неделями ожидать въезд в Польшу, Литву и Латвию. Виктория Ходосок, СТВ:

Европейские пограничные службы продолжают работать в замедленном режиме и показывать бесчеловечность, иначе это не назовешь. Да и гонор этот в ущерб своей же экономике, ведь много грузов везут к ним, в страны коллективного Запада. Наши журналисты побывали на двух пунктах пропуска, литовском направлении и польском, и выслушали эмоции водителей.

Перевозчики уже давно измеряют длину очереди по своеобразной отметке – зданию с услугами страхования. До него от пункта пропуска «Привалка» 5 километров, и раньше это уже считалось большим затором. Сейчас отсюда хвост очереди и вовсе не видно. Водителям приходится стоять по семь суток.

А еще ведь режим труда и отдыха надо соблюдать и постоянно поддерживать тепло в кабине – за окном -8 °С и лес. Возникают вопросы с базовыми человеческими потребностями: питание, вода, гигиена. Дальнобойщик в очереди на границе: тормозят литовские пограничники, потому что очень плохо работают. Подробнее здесь.

Эмоции водители уже не скрывают, причем перевозчики здесь в том числе и литовские, и польские. Но Запад не слышит даже своих граждан. В отличие от белорусских таможенников, они усилили смены дополнительными сотрудниками, которые приезжают сюда из пункта пропуска «Брузги». Да и обязательства свои добросовестно выполняют.

Начальник таможенного поста «Привалка»: литовские коллеги работают очень медленно. Подробнее здесь. Тем более такое поведение неуместно накануне Нового года – у перевозчиков это время закрытия обязательств по годовым контрактам. В декабре всегда возрастает грузопоток.

Галина Буро, корреспондент:

Как скоро уменьшатся очереди, прогнозов пока никто не даст. Буквально в 50 километрах отсюда находится пункт пропуска «Брузги», в котором значительно выше пропускная способность. Он мог бы значительно снизить напряжение на въезд в Евросоюз, если бы Польша в одностороннем порядке не закрыла сопредельный с «Брузгами» пункт пропуска «Кузница».

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сегодня пропускная способность на польском направлении сократилась на треть, это и породило ситуацию так называемого бутылочного горлышка. И если белорусский пункт пропуска «Козловичи» уже сегодня оформляет на треть больше транспорта, сопредельная польская сторона явно пошла по другому пути и сегодня оформляет лишь 70 % транспорта от своей мощности. Это и порождает бесконечную цепочку ожидания: выезда ждет больше 1 000 автомобилей.

Чтобы преодолеть расстояние между двумя пунктами пропуска, водители тратят, по сути, весь рабочий день – порядка 9 часов. Сегодня очередь уже превышает 25 километров, ее хвост растянулся вдоль трассы М1. Дальнобойщики оказались в ловушке еще до резкого похолодания и снега. Обочина становится домом. Правда, уютом здесь и не пахнет.

Четверо суток. Очень накаленная обстановка, водители агрессивные. Очереди большие. Перед Новым годом просто ужас.

Какому водителю нравится это – в очереди стоять? Особенно в такое время.

«Вот поэтому мы стоим». На границе с Евросоюзом уже торгуют местами в очереди. Подробнее здесь. Из-за таких ситуаций очередь двигается не с конца, а примерно с середины. Пока одни водители уходят на вынужденный отдых по часам, хоть и проехали всего несколько километров, другие путают порядок. Напряжение нарастает.

Юрий Зубеня, водитель-международник:

Движение 9 часов. Но здесь вчера продвинулись, я лично, за 13 часов – 900 метров. Вот спидометр: 10 километров 400 метров с 5 декабря. Сегодня у нас уже 7-е. Наш терминал забит, работает в экстренном режиме. То есть люди работают. Я знаю, что работают не останавливаясь, потому что усиление идет постоянное. Что там, с той стороны, никто не скажет.

Дмитрий Ковалев, начальник таможенного поста «Козловичи»:

Польская сторона принимает порядка на 200-300 машин меньше ежесуточно, то есть на 20-25 % меньше, за счет чего и образовывается очередь. Предновогодняя ситуация всегда крайне напряженная. Если бы поляки принимали, как установлено нормами двустороннего соглашения, я думаю, такого бы коллапса не было.