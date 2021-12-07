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«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников

07 декабря 2021 19:35
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Новости Беларуси. Очереди на границе в Евросоюз бьют рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже больше 5 000 грузовиков скопилось в ожидании перед пунктами пропуска. На некоторых участках ситуация превратилась в полноценный кризис – водители вынуждены в кабине машины неделями ожидать въезд в Польшу, Литву и Латвию.

Виктория Ходосок, СТВ:
Европейские пограничные службы продолжают работать в замедленном режиме и показывать бесчеловечность, иначе это не назовешь. Да и гонор этот в ущерб своей же экономике, ведь много грузов везут к ним, в страны коллективного Запада.

Наши журналисты побывали на двух пунктах пропуска, литовском направлении и польском, и выслушали эмоции водителей.

«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников-1

Перевозчики уже давно измеряют длину очереди по своеобразной отметке – зданию с услугами страхования. До него от пункта пропуска «Привалка» 5 километров, и раньше это уже считалось большим затором. Сейчас отсюда хвост очереди и вовсе не видно. Водителям приходится стоять по семь суток.

«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников-4

А еще ведь режим труда и отдыха надо соблюдать и постоянно поддерживать тепло в кабине – за окном -8 °С и лес. Возникают вопросы с базовыми человеческими потребностями: питание, вода, гигиена.

Дальнобойщик в очереди на границе: тормозят литовские пограничники, потому что очень плохо работают. Подробнее здесь.

«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников-7

Эмоции водители уже не скрывают, причем перевозчики здесь в том числе и литовские, и польские. Но Запад не слышит даже своих граждан. В отличие от белорусских таможенников, они усилили смены дополнительными сотрудниками, которые приезжают сюда из пункта пропуска «Брузги». Да и обязательства свои добросовестно выполняют.

«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников-10

Начальник таможенного поста «Привалка»: литовские коллеги работают очень медленно. Подробнее здесь.

Тем более такое поведение неуместно накануне Нового года – у перевозчиков это время закрытия обязательств по годовым контрактам. В декабре всегда возрастает грузопоток.

«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников-13

Галина Буро, корреспондент:
Как скоро уменьшатся очереди, прогнозов пока никто не даст. Буквально в 50 километрах отсюда находится пункт пропуска «Брузги», в котором значительно выше пропускная способность. Он мог бы значительно снизить напряжение на въезд в Евросоюз, если бы Польша в одностороннем порядке не закрыла сопредельный с «Брузгами» пункт пропуска «Кузница».

«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников-16

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Сегодня пропускная способность на польском направлении сократилась на треть, это и породило ситуацию так называемого бутылочного горлышка. И если белорусский пункт пропуска «Козловичи» уже сегодня оформляет на треть больше транспорта, сопредельная польская сторона явно пошла по другому пути и сегодня оформляет лишь 70 % транспорта от своей мощности. Это и порождает бесконечную цепочку ожидания: выезда ждет больше 1 000 автомобилей.

«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников-19

Чтобы преодолеть расстояние между двумя пунктами пропуска, водители тратят, по сути, весь рабочий день – порядка 9 часов. Сегодня очередь уже превышает 25 километров, ее хвост растянулся вдоль трассы М1. Дальнобойщики оказались в ловушке еще до резкого похолодания и снега. Обочина становится домом. Правда, уютом здесь и не пахнет. 

«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников-22

Четверо суток. Очень накаленная обстановка, водители агрессивные. Очереди большие. Перед Новым годом просто ужас.

«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников-25

Какому водителю нравится это – в очереди стоять? Особенно в такое время.

«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников-28

«Вот поэтому мы стоим». На границе с Евросоюзом уже торгуют местами в очереди. Подробнее здесь.

Из-за таких ситуаций очередь двигается не с конца, а примерно с середины. Пока одни водители уходят на вынужденный отдых по часам, хоть и проехали всего несколько километров, другие путают порядок. Напряжение нарастает. 

«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников-31

Юрий Зубеня, водитель-международник:
Движение 9 часов. Но здесь вчера продвинулись, я лично, за 13 часов 900 метров. Вот спидометр: 10 километров 400 метров с 5 декабря. Сегодня у нас уже 7-е. Наш терминал забит, работает в экстренном режиме. То есть люди работают. Я знаю, что работают не останавливаясь, потому что усиление идет постоянное. Что там, с той стороны, никто не скажет.

«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников-34

Дмитрий Ковалев, начальник таможенного поста «Козловичи»:
Польская сторона принимает порядка на 200-300 машин меньше ежесуточно, то есть на 20-25 % меньше, за счет чего и образовывается очередь. Предновогодняя ситуация всегда крайне напряженная. Если бы поляки принимали, как установлено нормами двустороннего соглашения, я думаю, такого бы коллапса не было.

«За 13 часов – 900 метров». Что происходит на границе с ЕС? Спросили у водителей и таможенников-37

Уже 25 декабря все европейские фирмы уйдут на рождественские каникулы. По факту это последние предпраздничные рейсы. Многие доставляют новогодние товары, другие стремятся воссоединиться с семьей, а для кого-то это шанс подзаработать на шквале заказов. Но вместо этого – морозные дни в ожидании зеленого света на той стороне границы. 

# Государственная граница Беларуси # общество # Виктория Ходосок # Галина Буро # Кристина Протосовицкая # Юрий Зубеня # Дмитрий Ковалев # Фотофакт

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