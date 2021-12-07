Начальник таможенного поста «Привалка»: литовские коллеги работают очень медленно

Новости Беларуси. Очереди на границе в Евросоюз бьют рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже больше 5 000 грузовиков скопилось в ожидании перед пунктами пропуска.

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста «Привалка»:

Все, что нам приходится оформлять со стороны Евросоюза, мы оформляем ритмично и согласно договоренности, то есть задержек нет. Литовские коллеги работают очень медленно, не ритмично, не соблюдают полностью те договоренности, которые у нас с ними заключены. Вместо 230-250 транспортных средств в сутки забирается 160-180, максимум 190-200. Это имеет такой накопительный эффект.

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