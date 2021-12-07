«Вот поэтому мы стоим». На границе с Евросоюзом уже торгуют местами в очереди

Новости Беларуси. Очереди на въезд в Евросоюз бьют рекорды – уже больше 5 000 грузовиков стоят на подъездах к пунктам пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока одни водители проявляют взаимовыручку и поддержку, находятся и те, кто готов поехать «по головам». Так, даже появляются продавцы мест в очереди – около 50 евро, чтобы продвинуться ближе. Или те, кто берет хитростью.

Почему ты въехал вот сейчас, не спросив ничего, интересно? Я стою уже третьи сутки.

– А я нет. Я вторые только сутки.

– Почему вы сейчас заехали с заправки, даже не спросивши ни у кого? Рация включена. Объясните, вот пожалуйста, обоснуйте. Вот, человек стоял на обочине, сделал 9 часов, попросился, выехали. Вы не подошли, не попросили у меня. Почему вы выехали? Объясните, пожалуйста. Вот видите? Вот поэтому мы стоим.

Большегруз заезжает на заправку, а потом возвращается не на свое место, а вклинивается в очередь. Ночью за порядком пристально следит ГАИ – всех «хитрых» разворачивают. А днем это может остаться на совести нарушителей.