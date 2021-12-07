«Вот поэтому мы стоим». На границе с Евросоюзом уже торгуют местами в очереди

Новости Беларуси. Очереди на въезд в Евросоюз бьют рекорды – уже больше 5 000 грузовиков стоят на подъездах к пунктам пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очереди на въезд в Евросоюз бьют рекорды – уже больше 5 000 грузовиков стоят на подъездах к пунктам пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока одни водители проявляют взаимовыручку и поддержку, находятся и те, кто готов поехать «по головам». Так, даже появляются продавцы мест в очереди – около 50 евро, чтобы продвинуться ближе. Или те, кто берет хитростью.
Почему ты въехал вот сейчас, не спросив ничего, интересно? Я стою уже третьи сутки.
– А я нет. Я вторые только сутки.
– Почему вы сейчас заехали с заправки, даже не спросивши ни у кого? Рация включена. Объясните, вот пожалуйста, обоснуйте. Вот, человек стоял на обочине, сделал 9 часов, попросился, выехали. Вы не подошли, не попросили у меня. Почему вы выехали? Объясните, пожалуйста. Вот видите? Вот поэтому мы стоим.
Большегруз заезжает на заправку, а потом возвращается не на свое место, а вклинивается в очередь. Ночью за порядком пристально следит ГАИ – всех «хитрых» разворачивают. А днем это может остаться на совести нарушителей.
Юрий Зубеня, водитель-международник:
Перед Новым годом максимально было 5-7 километров, до 10 километров. Такого аврала не было. Говорят, что у поляков все забито, движения нет. Это говорят. Что там на самом деле? У поляков тотальный контроль, якобы мы везем все мигрантов или какую-то контрабанду. На самом деле кто хочет возить контрабанду – ну, пускай возят. Но кто хочет зарабатывать деньги, тот зарабатывает своим трудом, вот так вот стоявши и мучаясь. Сейчас машины в основном не глушим, потому что, если заглушишь, уже завести не сможешь. А помощь… Вы видите, какая помощь. Тебя все объедут просто, и даже никто не подойдет и не спросит, что у тебя случилось.
Дмитрий Зарубайко, водитель-международник:
Трудно определить: Брест, промзона, едут люди вроде на выгрузку, на загрузку. Кто тут как определит, куда кто едет? Едут вперед, а там, может, кто пропускает. Кто его знает. Такая жизнь… Так что пусть решают, быстрей нас пропускают туда. Кто тут может решить этот вопрос?
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