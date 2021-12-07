Дальнобойщик в очереди на границе: тормозят литовские пограничники, потому что очень плохо работают
Новости Беларуси. Очереди на въезд в Евросоюз бьют рекорды – уже больше 5 000 грузовиков стоят на подъездах к пунктам пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если еще до шлагбаума водители гадают, какая страна тормозит очередь, то после прохождения белорусской таможни становится ясно – Литва не дает зеленый свет. Оформленные и готовые ехать дальше грузовики скапливаются в терминале.
Даниил Шабаров, водитель-международник:
Тормозят литовские пограничники, потому что очень плохо работают. Хотя постоянно говорят, что работают они хорошо, но, по сути, это не так. Даже сейчас: стоим уже часов семь-восемь, девять кто-то стоит. Это только в терминале. Я молчу, сколько за шлагбаумом людей собралось, очень много – и по неделе стоят.
Виктор Малиновский, водитель-международник:
В Вильнюс на выгрузку ткань, срок доставки – сегодня. Я уже не успеваю, у меня рабочего времени осталось три часа.
Александр Кучинский, водитель-международник:
Там небольшой терминал у литовцев. И вот там «елочка»: шесть-семь машин они забили и пока их не оформят, не запускают. Сажу везу, техуглерод из Омска в Германию. Сегодня уже у нас вторник, успею ли я выгрузиться, загрузиться? Выходные в Европе – суббота, воскресенье. Получается, рейс три недели на Европу, когда можно было раньше два сделать.
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