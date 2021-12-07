Дальнобойщик в очереди на границе: тормозят литовские пограничники, потому что очень плохо работают

Новости Беларуси. Очереди на въезд в Евросоюз бьют рекорды – уже больше 5 000 грузовиков стоят на подъездах к пунктам пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если еще до шлагбаума водители гадают, какая страна тормозит очередь, то после прохождения белорусской таможни становится ясно – Литва не дает зеленый свет. Оформленные и готовые ехать дальше грузовики скапливаются в терминале.

Даниил Шабаров, водитель-международник:

Тормозят литовские пограничники, потому что очень плохо работают. Хотя постоянно говорят, что работают они хорошо, но, по сути, это не так. Даже сейчас: стоим уже часов семь-восемь, девять кто-то стоит. Это только в терминале. Я молчу, сколько за шлагбаумом людей собралось, очень много – и по неделе стоят.