За 10 лет в мире шопоголиков стало в 2,5 раза больше. А сколько их в Беларуси?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

В последние годы шопоголизм относят к ряду зависимостей. Если раньше мы говорил об алкоголизме, наркозависимости и игромании, то сегодня шопоголизм становится в четвертую строчку в этом пагубном списке. Если это еще не болезнь, то уже серьезная соматика.