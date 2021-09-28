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За 10 лет в мире шопоголиков стало в 2,5 раза больше. А сколько их в Беларуси?

28 сентября 2021 12:40
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
В последние годы шопоголизм относят к ряду зависимостей. Если раньше мы говорил об алкоголизме, наркозависимости и игромании, то сегодня шопоголизм становится в четвертую строчку в этом пагубном списке. Если это еще не болезнь, то уже серьезная соматика.

За 10 лет в мире шопоголиков стало в 2,5 раза больше. А сколько их в Беларуси?-1

Алена Родовская, ведущая ток-шоу: 
До 10 % жителей планеты страдают безрассудной зависимостью от шопинга. За последние 10 лет количество шопоголиков увеличилось в 2,5 раза.

Как остановить шопоголика в магазине? Несколько приемов от психолога читайте здесь.

В Беларуси есть данные о 5 % населения, испытывающих потребность постоянно совершать покупки. Причем 80 % покупок – это совершенно ненужные вещи.

# Психология # общество # Екатерина Забенько # Алена Родовская # Фотофакт

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