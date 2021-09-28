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Более 1500 фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС. Больше всего – на литовском направлении

28 сентября 2021 11:11
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Новости Беларуси. Непростой остается ситуация на границе с сопредельными европейскими странами. В пунктах пропуска скапливаются большие очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседи по-прежнему не выполняют договоренности по пропуску грузовых автомобилей.

Более 1500 фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС. Больше всего – на литовском направлении-1

Водители часами и даже сутками стоят, чтобы пересечь границу. По информации Госпогранкомитета, выезда в страны Европейского союза ожидают более 1 500 фур. Больше всего машин на литовском направлении. Самые загруженные сейчас «Каменный Лог» и «Привалка».

Более 1500 фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС. Больше всего – на литовском направлении-4

В ведомстве также проинформировали, что на границе с Украиной и Латвией грузовой транспорт выезжал без задержек.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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