Сергей Лебедев: я убеждён, что со временем мы вернёмся к нормальному авиационному и железнодорожному сообщению

Новости Беларуси. Международная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию СНГ, 28 сентября открылась в Минске. Участие в форуме принимают больше 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Международная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию СНГ, 28 сентября открылась в Минске. Участие в форуме принимают больше 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе участники форума планируют выработать конкретные меры по повышению эффективности Содружества. В объединении рассчитывают на полное восстановление транспортного сообщения между государствами СНГ. Особое внимание – сотрудничеству в области безопасности. В фокусе внимания остается и борьба с COVID-19.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Интересы здоровья наших граждан сейчас вышли на первое место. И поэтому, несмотря на то, что многие выступают за возобновление железнодорожного и авиационного сообщения между странами Содружества, наши медицинские работники, санитарные врачи говорят, что пока это рано еще делать, потому что вспышки эпидемии возобновляются. Но я глубоко убежден, что со временем мы вернемся к нормальному и авиационному, и железнодорожному сообщению.
Участники форума также поделятся опытом в области производства электротранспорта и космическими разработками. Кроме того, на повестке обсуждение гибридных и кибератак и попыток проведения цветных революций.