Сергей Лебедев: я убеждён, что со временем мы вернёмся к нормальному авиационному и железнодорожному сообщению

Вместе участники форума планируют выработать конкретные меры по повышению эффективности Содружества. В объединении рассчитывают на полное восстановление транспортного сообщения между государствами СНГ. Особое внимание – сотрудничеству в области безопасности. В фокусе внимания остается и борьба с COVID-19.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Интересы здоровья наших граждан сейчас вышли на первое место. И поэтому, несмотря на то, что многие выступают за возобновление железнодорожного и авиационного сообщения между странами Содружества, наши медицинские работники, санитарные врачи говорят, что пока это рано еще делать, потому что вспышки эпидемии возобновляются. Но я глубоко убежден, что со временем мы вернемся к нормальному и авиационному, и железнодорожному сообщению.