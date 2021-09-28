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Сергей Лебедев: я убеждён, что со временем мы вернёмся к нормальному авиационному и железнодорожному сообщению

28 сентября 2021 11:36
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Новости Беларуси. Международная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию СНГ, 28 сентября открылась в Минске. Участие в форуме принимают больше 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев: я убеждён, что со временем мы вернёмся к нормальному авиационному и железнодорожному сообщению-1

Вместе участники форума планируют выработать конкретные меры по повышению эффективности Содружества. В объединении рассчитывают на полное восстановление транспортного сообщения между государствами СНГ. Особое внимание – сотрудничеству в области безопасности. В фокусе внимания остается и борьба с COVID-19.

Сергей Лебедев: я убеждён, что со временем мы вернёмся к нормальному авиационному и железнодорожному сообщению-4

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Интересы здоровья наших граждан сейчас вышли на первое место. И поэтому, несмотря на то, что многие выступают за возобновление железнодорожного и авиационного сообщения между странами Содружества, наши медицинские работники, санитарные врачи говорят, что пока это рано еще делать, потому что вспышки эпидемии возобновляются. Но я глубоко убежден, что со временем мы вернемся к нормальному и авиационному, и железнодорожному сообщению.

Сергей Лебедев: я убеждён, что со временем мы вернёмся к нормальному авиационному и железнодорожному сообщению-7

Участники форума также поделятся опытом в области производства электротранспорта и космическими разработками. Кроме того, на повестке обсуждение гибридных и кибератак и попыток проведения цветных революций.

# СНГ # общество # Сергей Лебедев # Фотофакт

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