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В такой локации заместителя председателя Совета Республики вы точно не видели!

28 сентября 2021 10:58
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Ольга Коршун, ведущая:
Вам часто удается выехать на природу, закинуть удочку?

В такой локации заместителя председателя Совета Республики вы точно не видели!-1

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
К сожалению, не так часто, как хочется. Природа – это своего рода отдых, общение между друзьями и общение с природой. Часто не получается, но иногда бываю.

Ольга Коршун:
У вас не только рыбалка, но и охота – такое увлечение.

Анатолий Исаченко:
Пока у меня превалирует охота в силу различных причин. Наверное, пойду на пенсию, буду заниматься и тем, и другим.

Ольга Коршун:
А у вас есть самый большой улов, который вам попался? Как рыбаки фотографируются с огромным сомом.

В такой локации заместителя председателя Совета Республики вы точно не видели!-4

Анатолий Исаченко:
Надо уметь фотографировать и чуть-чуть приврать. Даже не приврать, а приукрасить. Есть, конечно, улов – карп в районе 7-8 килограммов, считается неплохой. В принципе, складывается не только из улова, а удачно, когда компания, друзья, отдохнешь, погода благоприятствует. Тогда хорошо.

Ольга Коршун:
У вас есть еще одно увлечение, как мы узнали. Вы любите готовить.

Анатолий Исаченко:
Сказать, что очень люблю, наверное, нет. Но иногда, когда в компании или дома, могу побаловать чем-то, что касается охотничьей или рыбацкой кухни. Сделаем еще один заброс и будем ждать поклевки.

Ольга Коршун:
Мы будем ждать продуктивно. Вы покажете нам, как готовить фирменную шурпу.

Анатолий Исаченко:
Да, если рыбы нет, будем готовить шурпу. Мясо у нас есть, поэтому пойдем готовить.

Мясо не терпит женских рук? Приготовили шурпу с Анатолием Исаченко и поговорили с ним о личном – подробности здесь.

# Рыбалка # общество # Ольга Коршун # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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