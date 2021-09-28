В такой локации заместителя председателя Совета Республики вы точно не видели!

Ольга Коршун, ведущая: Вам часто удается выехать на природу, закинуть удочку?

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

К сожалению, не так часто, как хочется. Природа – это своего рода отдых, общение между друзьями и общение с природой. Часто не получается, но иногда бываю.

Ольга Коршун:

У вас не только рыбалка, но и охота – такое увлечение.

Анатолий Исаченко:

Пока у меня превалирует охота в силу различных причин. Наверное, пойду на пенсию, буду заниматься и тем, и другим.

Ольга Коршун:

А у вас есть самый большой улов, который вам попался? Как рыбаки фотографируются с огромным сомом.