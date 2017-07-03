«З Днём Незалежнасцi, Родная краiна»: как знаменитые белорусы поздравляют страну с Днем Независимости

Новости Беларуси. 3 июля вся страна отмечает День Независимости. В каждом городе проходят праздничные мероприятия.

Мы уже посмотрели, как поздравляют Беларусь ее жители.

Обзор социальных сетей минчан – здесь, а репортаж из других городов можно посмотреть тут.

Сейчас мы заглянули в социальные сети знаменитых белорусов, чтобы посмотреть, что они публикуют в честь праздника. Певцы, спортсмены и даже космонавты поздравляют страну и желают счастья, здоровья и достатка. Артисты поздравляют разные города своими выступлениями и делятся с подписчиками фотографиями и впечатлениями.

Напомним, 3 июля в гостевую студию телеканала СТВ, которая находится в Верхнем городе, заглянул Анатолий Ярмоленко.