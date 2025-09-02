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Во Дворце Республики отметили 10-летие Специализированного лицея МВД

02 сентября 2025 06:56
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Специализированному лицею МВД – 10 лет. Знаковую дату торжественно отметили во Дворце Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики отметили 10-летие Специализированного лицея МВД-2

На Октябрьской площади развернулись тематические выставки, была представлена специальная техника. Во Дворце Республики чествовали тех, кто внес неоценимый вклад в развитие учебного заведения. В самом лицее также прошли торжества.

Во Дворце Республики отметили 10-летие Специализированного лицея МВД-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я когда приезжаю сюда, у меня особое чувство. И сегодня, когда шли эти мальчишки в строю, переполняет сердце особенное чувство гордости за подрастающее поколение. Очень много милицейских династий. Сегодня родители гордятся своими детьми, что они поступают в лицеи и дальше связывают свою судьбу службы в органах внутренних дел. Наши лицеисты подают пример всей молодежи, как нужно любить Родину.

Сегодня Специализированный лицей МВД пользуется заслуженным авторитетом. Все больше молодых людей хотят в нем учиться, а родители уверены в выборе своих детей и спокойны за их будущее. 

# Иван Кубраков # МВД Беларуси

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