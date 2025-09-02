Во Дворце Республики отметили 10-летие Специализированного лицея МВД

На Октябрьской площади развернулись тематические выставки, была представлена специальная техника. Во Дворце Республики чествовали тех, кто внес неоценимый вклад в развитие учебного заведения. В самом лицее также прошли торжества.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Я когда приезжаю сюда, у меня особое чувство. И сегодня, когда шли эти мальчишки в строю, переполняет сердце особенное чувство гордости за подрастающее поколение. Очень много милицейских династий. Сегодня родители гордятся своими детьми, что они поступают в лицеи и дальше связывают свою судьбу службы в органах внутренних дел. Наши лицеисты подают пример всей молодежи, как нужно любить Родину.

Сегодня Специализированный лицей МВД пользуется заслуженным авторитетом. Все больше молодых людей хотят в нем учиться, а родители уверены в выборе своих детей и спокойны за их будущее.