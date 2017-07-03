Прямой эфир

Обзор социальных сетей: как празднуют 3 июля в Минске

03 июля 2017 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня Беларусь отмечает День Независимости.

Утром в Минске прошел грандиозный парад военной и гражданской техники, состоялось театрализованное шествие – здесь подробнее.

В столице работает множество площадок, где проходят праздничные концерты, исторические реконструкции, спортивные соревнования. Афишу мероприятия можно посмотреть здесь. В 23.00 жителей и гостей города ждет праздничный салют.

Мы посмотрели, как минчане и гости столицы отмечают главный национальный праздник и что публикуют в социальных сетях.

# общество # Фотофакт # День Независимости

Другие новости рубрики

Все новости
Парад 3 июля 2017: как это было
03 июля 2017 11:44

Парад 3 июля 2017: как это было

Телеверсию парада в честь Дня Независимости Беларуси смотрите на СТВ в 21.00
03 июля 2017 11:43

Телеверсию парада в честь Дня Независимости Беларуси смотрите на СТВ в 21.00

750 Могилеву: праздник глазами жителей и гостей города (обзор соцсетей)
03 июля 2017 11:11

750 Могилеву: праздник глазами жителей и гостей города (обзор соцсетей)