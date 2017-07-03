Обзор социальных сетей: как празднуют 3 июля в Минске

Новости Беларуси. Сегодня Беларусь отмечает День Независимости.

Утром в Минске прошел грандиозный парад военной и гражданской техники, состоялось театрализованное шествие – здесь подробнее.

В столице работает множество площадок, где проходят праздничные концерты, исторические реконструкции, спортивные соревнования. Афишу мероприятия можно посмотреть здесь. В 23.00 жителей и гостей города ждет праздничный салют.

Мы посмотрели, как минчане и гости столицы отмечают главный национальный праздник и что публикуют в социальных сетях.