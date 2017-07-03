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Усовершенствованную модель 35-тонного БелАЗа презентовали в Жодино 3 июля

03 июля 2017 13:54
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Новости Беларуси. Усовершенствованную модель БелАЗа 35-тонника презентовали 3 июля в Жодино. Бренд не только Минской области, но и всей страны в целом, стал экономичнее и комфортнее. Техника успешно прошла все испытания. И, как говорится, уже готова отправиться с места в карьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Усовершенствованную модель 35-тонного БелАЗа презентовали в Жодино 3 июля-1

Владимир Прохоревич, водитель:
Для нас это гордость, это наша жизнь. Все гордятся – и внуки, и дети – что мы создаем такую технику для Республики Беларусь.

Усовершенствованную модель 35-тонного БелАЗа презентовали в Жодино 3 июля-4

Настоящим подарком ко Дню Независимости в промышленном центре стало и открытие аллеи фонарей. Над каждым поработали дизайнеры. В ажурных вывесках и скульптурах без труда можно узнать авторов уличных инсталляций.

# общество # Фотофакт # День Независимости

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