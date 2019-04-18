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Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане

18 апреля 2019 17:18
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Новости Беларуси. Чье понтонное подразделение лучшее в стране? Состязания на реке Неман покажут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане-1

Там проходит заключительный этап ежегодного сбора инженерных войск. Как с нуля переправить технику на другой берег за 30 минут теперь знает и наш корреспондент Галина Буро.

Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане-4

Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане-6

Подогнать машину, бросить понтон на воду и состыковать три звена, чтобы получился паром. Здесь важно правильно закрыть все замки, ведь плавучая конструкция должна выдержать груз в 60 тонн. Из этой битвы выйти сухим не получится.

Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане-9

Руслан Воронецкий, гвардии младший сержант 188 инженерной бригады:
– Как водичка?
– Честно? Отлично! Холодненькая, самое то для такого хорошего теплого дня. Понтонный костюм сделан и резины, можно смело залазить в воду.

Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане-12

Галина Буро, СТВ:
Чтобы собрать паром, нужно приложить немалую силу. Один только якорь весит почти 40 килограммов. Но уроки истории показывают: одной силы, чтобы победить, недостаточно, нужна военная смекалка. И здесь успех команды всецело зависит от умений командира.

Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане-15

Паром готов – необходимо переправить технику на другой берег на буксире катеров. По оценкам специалистов, Неман – довольно сложная водная преграда: ширина почти 150 метров и сильное течение. Но это только подстегивает соревновательный азарт военных.

Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане-18

Денис Федорин, командир 2-го понтонного взвода 557 инженерной бригады:
Задача для нас не сложная, но условия были немножко не способствующие, так как сильное течение реки и не совсем благоприятные берега. Но с поставленной задачей справились.

Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане-21

Переправа из трех этапов. В каждом понтонные подразделения соревновались на скорость, ведь в реальных боевых условиях мобильность решает. Поэтому такие военные сборы инженерных войск в Беларуси проводят каждый год. Это как учебный экзамен, только в форме состязания.

Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане-24

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил:
Значение инженеров переоценить практически невозможно в любом сражении, в любом бою. Потому что это именно те войска, которые обеспечивают действия механизированных войск, танковых войск и всех остальных. Это войска переднего края.

Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане-27

В военных условиях вода во все времена считалась серьезной преградой для продвижения войск. И большинство Героев Советского Союза получили это звание именно за форсирование рек. Но практика показывает: понтонеры приходят на помощь и в мирное время.

Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане-30

Достаточно вспомнить прошлогоднюю ситуацию в Житковичском районе, когда аварийный мост через Припять закрыли для движения. Военные за один день возвели понтонную переправу, которая местным жителям прослужила 11 месяцев.

Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане-33

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Руслан Воронецкий # Галина Буро # Денис Федорин # Андрей Кураков # Фотофакт

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