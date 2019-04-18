Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане

Новости Беларуси. Чье понтонное подразделение лучшее в стране? Состязания на реке Неман покажут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там проходит заключительный этап ежегодного сбора инженерных войск. Как с нуля переправить технику на другой берег за 30 минут теперь знает и наш корреспондент Галина Буро.

Подогнать машину, бросить понтон на воду и состыковать три звена, чтобы получился паром. Здесь важно правильно закрыть все замки, ведь плавучая конструкция должна выдержать груз в 60 тонн. Из этой битвы выйти сухим не получится.

Руслан Воронецкий, гвардии младший сержант 188 инженерной бригады:

– Как водичка?

– Честно? Отлично! Холодненькая, самое то для такого хорошего теплого дня. Понтонный костюм сделан и резины, можно смело залазить в воду.

Галина Буро, СТВ:

Чтобы собрать паром, нужно приложить немалую силу. Один только якорь весит почти 40 килограммов. Но уроки истории показывают: одной силы, чтобы победить, недостаточно, нужна военная смекалка. И здесь успех команды всецело зависит от умений командира.

Паром готов – необходимо переправить технику на другой берег на буксире катеров. По оценкам специалистов, Неман – довольно сложная водная преграда: ширина почти 150 метров и сильное течение. Но это только подстегивает соревновательный азарт военных.

Денис Федорин, командир 2-го понтонного взвода 557 инженерной бригады:

Задача для нас не сложная, но условия были немножко не способствующие, так как сильное течение реки и не совсем благоприятные берега. Но с поставленной задачей справились.

Переправа из трех этапов. В каждом понтонные подразделения соревновались на скорость, ведь в реальных боевых условиях мобильность решает. Поэтому такие военные сборы инженерных войск в Беларуси проводят каждый год. Это как учебный экзамен, только в форме состязания.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил:

Значение инженеров переоценить практически невозможно в любом сражении, в любом бою. Потому что это именно те войска, которые обеспечивают действия механизированных войск, танковых войск и всех остальных. Это войска переднего края.

В военных условиях вода во все времена считалась серьезной преградой для продвижения войск. И большинство Героев Советского Союза получили это звание именно за форсирование рек. Но практика показывает: понтонеры приходят на помощь и в мирное время.