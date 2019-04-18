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К юбилею Комитета госконтроля: памятную аллею из ясеней заложили в парке Победы в Минске

18 апреля 2019 13:35
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Новости Беларуси. Памятную аллею из ясеней 18 апреля заложили в парке Победы. Таким образом начали отмечать сразу несколько юбилеев: 100-летие зарождения контролирующих структур в Беларуси, четверть века из них – это Комитет государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К юбилею Комитета госконтроля: памятную аллею из ясеней заложили в парке Победы в Минске-1

К юбилею Комитета госконтроля: памятную аллею из ясеней заложили в парке Победы в Минске-3

Именно он отстаивает интересы государства: это и рациональное использование собственности, и борьба с бюрократизмом и расточительностью.

Посадка аллеи стала поводом для встречи нынешних работников Комитета с ветеранами службы.

К юбилею Комитета госконтроля: памятную аллею из ясеней заложили в парке Победы в Минске-6

Владислав Цыдик, председатель общественного объединения ветеранов Центрального аппарата Комитета государственного контроля Беларуси:
Я проработал 15 лет в системе Комитета государственного контроля, начиная от начальника подотдела, заканчивая председателем Комитета государственного контроля Минской области.

На всех этапах творчества трудового, конечно, много было проблем в экономике, особенно на начальных периодах. Естественно, приходилось много-много работать. Школа очень серьезная, очень достойная, чтобы показать свой умственный потенциал.

К юбилею Комитета госконтроля: памятную аллею из ясеней заложили в парке Победы в Минске-9

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
В стране поддерживается надлежащий порядок, и она является на сегодняшний день – я не побоюсь этого – эталоном для всех постсоветских республик в этом порядке. Мне приходится немало бывать за пределами Республики Беларусь, и я вижу, насколько разительно и контрастно то состояние в стране, ситуация здесь по сравнению с нашими, даже ближайшими соседями. Конечно, это, наверное, и заслуга Комитета государственного контроля.

К слову, сам юбилей Комитет госконтроля отметит в августе. Тогда и состоится торжественное открытие аллеи, которую украсит памятный знак.

К юбилею Комитета госконтроля: памятную аллею из ясеней заложили в парке Победы в Минске-12

# Озеленение # общество # Владислав Цыдик # Леонид Анфимов # Фотофакт

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