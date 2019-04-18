«Я не хочу плыть по течению, я хочу быть»: как мужчина с четырьмя пальцами работает автослесарем

Новости Беларуси. Разобрать двигатель, перебрать подвеску – привычная для автослесаря работа. Но как быть, когда у тебя 4 пальца из десяти? Подробнее в программе Новости «24 часа» на СТВ. Герой нашего следующего сюжета стал инвалидом в детстве, но не отказался от своей мечты. И теперь виртуозно справляется с ремонтом автомобилей. Как же это – не сломаться в пути и дойти до цели? Расскажет корреспондент Евгений Поболовец.

Вот так инвалид второй группы работает на СТО. Хотя дороги две – либо к магазину идти и стоять с этими. Как я не могу, когда прохожу мимо магазина, веду ребенка в садик, смотрю на них и поражаюсь. Когда они у меня просят деньги, я говорю: «Вы у меня просите деньги? У вас руки нормальные, у вас все нормальное, и вы у меня просите деньги? Вы вообще адекватные люди или нет?»

Дорога жизни у Василия Доброго и правда не была прямой. В пять лет из-за несчастного случая он потерял на руках шесть пальцев из десяти. Затем школьные годы чудесные, где едкие насмешки ровесников – обычное дело. Это все тоже было. Но, как сам говорит, трудности только закалили. Во взрослую жизнь входил во всеоружии.

Василий Добрый, автомеханик:

Когда я вырос, столкнулся с врачами, в частности, с хирургами. Они мне сразу закрыли дорогу как водителю. Я восемь лет обходил все инстанции. Дошел до самой верхней инстанции, где доказал, что могу управлять автомобилем и получил справку медицинскую. Я отучился в автошколе, с первого раза сдал все экзамены, получил права. Горжусь этим, что добился этого.

А потом была работа на одном из минских СТО техником. Когда стало получаться, решил уйти в свободное плавание. Год назад открыл ИП, сегодня арендует помещения в Самохваловичах.

Василий с детства мечтал возиться с машинами, смотрел за старшими, перенимал. И хоть поначалу многое не получалось, от мечты не отказался.

Евгений Поболовец, СТВ:

Даже такая банальная процедура, как демонтаж колеса, требует от автослесаря задействовать всю механику рук. Все эти болтики и гаечки требуют от человека хорошей моторики пальцев.

Василию, чтобы виртуозно управляться с автомобилем, потребовалось несколько лет упорных тренировок.

Сегодня он спокойно перебирает двигатели и подвески любой сложности, не говоря уже о замене масла и фильтров. Бывает, неделями возится с одной машиной. Но не потому, что не может быстрее. На первом месте, как и должно быть в клиентоориентированном бизнесе, – качество работы.

Владимир Зеленков:

У Василия я обслуживаюсь уже около трех лет. Вторая машина, и обслуживается все время на высшем уровне: быстро, качественно, никаких нареканий нет.

Герою одного фильма не хватало стакана газировки для полного счастья, Василию – помещения под свое собственное СТО. Поисками вариантов сейчас и занято все его свободное время.