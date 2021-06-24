Прямой эфир

В Гомеле начался судебный процесс над Сергеем Тихановским

24 июня 2021 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сергей Тихановский и Николай Статкевич предстали пред судом. Судебный процесс начался 24 июня в Гомеле. Он проходит в закрытом режиме. Слушания проводятся в специально оборудованном зале СИЗО № 3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле начался судебный процесс над Сергеем Тихановским-1

По данным следствия, обвиняемые долгое время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории Беларуси. Сергей Тихановский посредством YouTube-канала «Страна для жизни» и Telegram-канала призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Тихановскому, его оператору Артему Сакову и программисту Дмитрию Попову предъявлено обвинение по четырем статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Статкевич, лидер незарегистрированного объединения «Народная грамада», обвиняется в организации массовых беспорядков. Игорь Лосик и Владимир Цыганович – в том же, а также в разжигании социальной вражды.

В Гомеле начался судебный процесс над Сергеем Тихановским-4

После изучения уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу о том, что обвинение всем шести фигурантам предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами, обстоятельства дела исследованы всесторонне и объективно. Окончательную точку в деле теперь поставит суд.

# Судебная система Беларуси # общество # Сергей Тихановский # Николай Статкевич # Артем Саков # Дмитрий Попов # Игорь Лосик # Владимир Цыганович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Технику и вооружение представляют 30 стран. MILEX-2021 продолжает работу в Минске
24 июня 2021 09:17

Технику и вооружение представляют 30 стран. MILEX-2021 продолжает работу в Минске

100 лет Компартии Китая. Какие фото можно увидеть в музее истории ВОВ?
24 июня 2021 08:58

100 лет Компартии Китая. Какие фото можно увидеть в музее истории ВОВ?

Град с перепелиное яйцо и упавшие деревья. На Гродно обрушилась непогода
24 июня 2021 08:32

Град с перепелиное яйцо и упавшие деревья. На Гродно обрушилась непогода