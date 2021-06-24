В Гомеле начался судебный процесс над Сергеем Тихановским

Новости Беларуси. Сергей Тихановский и Николай Статкевич предстали пред судом. Судебный процесс начался 24 июня в Гомеле. Он проходит в закрытом режиме. Слушания проводятся в специально оборудованном зале СИЗО № 3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, обвиняемые долгое время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории Беларуси. Сергей Тихановский посредством YouTube-канала «Страна для жизни» и Telegram-канала призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Тихановскому, его оператору Артему Сакову и программисту Дмитрию Попову предъявлено обвинение по четырем статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Статкевич, лидер незарегистрированного объединения «Народная грамада», обвиняется в организации массовых беспорядков. Игорь Лосик и Владимир Цыганович – в том же, а также в разжигании социальной вражды.