Юрий Воскресенский об акциях протеста: можно так действовать только в результате применения технологий, завязанных на эмоциях

Тревожные новости приходят последние сутки из столицы Кыргызстана. Акции протеста, которые продолжаются в стране уже более суток вылились в жесткие столкновения с сотрудниками правопорядка. События этой ночи Президент Кыргызстана назвал попыткой захвата власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Воскресенский: На тот момент мне казалось, что это стихийно. Но к 12 числу – уже через несколько дней – я вспомнил: где-то я это видел, расписанное вплоть по всем шагам, и что мной самим управляют. То есть я, будучи все время политическим лидером или экономическим лидером, заметил, что я действую так, как пишут Telegram-каналы.

Получается, что они на эмоциональном уровне сыграли так, что здоровый мыслящий человек, у которого все есть – машина, коттедж, квартира, деньги – он вдруг идет, берет в сцепку и бежит на ОМОН. То есть можно так действовать только в результате применения каких-то технологий, завязанных на эмоциях.

Сейчас протестующие спешно создают отряды народной самообороны, многие дружинники в знак отличия надевают белые повязки. Уже создан и «координационный совет». Сообщается также об остановке работ на золоторудном месторождении Джеруй – крупнейшем предприятии страны.