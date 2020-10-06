Юрий Воскресенский об акциях протеста: можно так действовать только в результате применения технологий, завязанных на эмоциях
Тревожные новости приходят последние сутки из столицы Кыргызстана. Акции протеста, которые продолжаются в стране уже более суток вылились в жесткие столкновения с сотрудниками правопорядка. События этой ночи Президент Кыргызстана назвал попыткой захвата власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О большом значении социальных сетей в протестном движении рассказывал Юрий Воскресенский.
Президент Кыргызстана заявил о попытке захвата власти в стране. Что происходило в Бишкеке?
Юрий Воскресенский:
На тот момент мне казалось, что это стихийно. Но к 12 числу – уже через несколько дней – я вспомнил: где-то я это видел, расписанное вплоть по всем шагам, и что мной самим управляют. То есть я, будучи все время политическим лидером или экономическим лидером, заметил, что я действую так, как пишут Telegram-каналы.
Получается, что они на эмоциональном уровне сыграли так, что здоровый мыслящий человек, у которого все есть – машина, коттедж, квартира, деньги – он вдруг идет, берет в сцепку и бежит на ОМОН. То есть можно так действовать только в результате применения каких-то технологий, завязанных на эмоциях.
Сейчас протестующие спешно создают отряды народной самообороны, многие дружинники в знак отличия надевают белые повязки. Уже создан и «координационный совет». Сообщается также об остановке работ на золоторудном месторождении Джеруй – крупнейшем предприятии страны.
Это для тех, кто не верит в методички и единый сценарий цветных революций. Правительство Кыргызстана призвало сограждан к соблюдению законов страны. Меж тем, нынешний штурм Белого дома в Бишкеке стал уже третьим в истории независимого Кыргызстана. Предыдущие два – в 2005-м и 2010-м – закончились сменой власти.