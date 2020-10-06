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Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать

06 октября 2020 09:12
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Свое путешествие в мир фауны начинайте с Беловежской пущи. В реликтовом лесу сегодня обитает 604 зубра, 2 650 благородный оленей, 1 130 косулей, 330 лис, 260 лосей и 20 рысей. Но таким состав был не всегда.

В 1919 году из-за царской охоты и войн был истреблен последний зубр. Так что за национальный символ пришлось побороться. К слову, наши буйволы самые крупные в Европе, а зубрихи вынашивают даже двойняшек.

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -1

Алексей Буневич, ведущий научный сотрудник ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:
В Беларуси числится 2 100 зубров в этом году, в мире 8 460, только 75 % зубров находится на воле.

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -4

Есть желание окунуться в историю и посмотреть на потомков древних туров, отправляйтесь в Туров. В 1627 году эти могущественные быки исчезли из Европы. Но в прошлом веке братьям Хеки удалось восстановить породу методом обратной селекции. И совсем недавно рогатых завезли на Полесье из латвийского парка. В их распоряжении 200 га пойменных лугов, но и задача не из легких: побороть назойливые кустарники и сделать земли привлекательным в глазах животных и редких птиц.

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -7

Кстати, туровский луг не что иное, как международный аэропорт для птиц. Каждую весну здесь останавливается больше 100 тысяч пернатых.

Анастасия Блоцкая, председатель Житковичского районного отделения ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» сделала такое приложение, вы можете, увидев какую-то птицу, сделать кадр и посмотреть. Я очень люблю турухтанов, особенно когда они отращивают брачное оперение это очень красиво! Самцы становятся, я их называю графом Дракулой.   

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -10

Заслушаться журавлями и заодно набрать клюквы, отправляйтесь на Ельню. В этом мире болот нужно побывать каждому белорусу. Тысячи островков с высоты птичьего полета кажутся космосом, причем полет проходит нормально. Для туристов здесь есть отличная экотропа и болотоступы. Но вернемся к пернатым.

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -13

Николай Черкас, специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны», кандидат биологических наук:
Здесь проходят миграционные пути журавлей и гусей. Есть очень интересные виды такие, как, например, белая куропатка, чернозобая гагара, которые в других местах практически не встречаются. Наиболее привлекательный фестиваль «Журавли и журавины», который проходит в Миорах. Здесь до 7 тысяч птиц останавливается.

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -16

Стать ближе к дикой природе поможет сафари-парк. Отправляйтесь на выходных в глубинку Полесья – национальный парк «Припятский». Для активных туристов здесь организовали лесное такси на подкормочные станции. Правда, выходить из авто на встречу косулям, лосям и оленям запрещено, да и рогатые близко не подпустят.   

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -19

Наталья Пашкевич, экскурсовод ГПУ «Национальный парк «Припятский»:
Самые интересные по характеру это благородные олени, они очень статные и красивые.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Когда лучше всего приехать в национальный парк?

Наталья Пашкевич:
Летом, но не тогда, когда жарко, потому что в это время животное обычно любит сесть подальше в лесу.

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -22

Анастасия Макеева:
Если вам не повезло с погодой, вы не повстречали ни косулю, ни оленя, не расстраивайтесь. Вот такая ручная парочка Маша и Кузя, наверняка вас порадуют.

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -25

Хотите познакомить детей с лесными жителями – нет лучше Березинского заповедника. В огромном зоопарке прописалось около 40 видов животных. Среди них и звезда интернета мишка Василиса, которую в честь приручившего фермера величают Николаевной.

В Березинском обитает более трети популяции бурого медведя. А почему бы и нет, когда первозданная природа и чистейший воздух.  

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -28

Андрей Прокошин, директор ГПУ «Березинский биосферный заповедник»:
Мы постоянно фиксируем 2, 3, даже 4 медвежонка. Мы практически единственное место в Беларуси, где обитает большая европейская пятерка это зубр, лось, волк, рысь и медведь.

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -31

Кстати, зеленая история заповедника началась благодаря бобрам. 95 лет назад здесь их обнаружили, в то время как на просторах европейского континента они практически исчезли. Охранные меры сделали свое дело. И сегодня в фотоловушках красуются разные хищники. По осени можно послушать рев оленя, зимой пройтись на лыжах по горячим следам, а в конце лета понаблюдать за косолапыми.  

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -34

Александр Спрингер, зоолог:
Мы засеваем поле овсом, когда он созревает, они приходят из леса кормиться. У нас там оборудован наблюдательный домик. Ночные наблюдения за совами. В пойме Березины у нас оборудована вышка и там можно наблюдать лебедей, уток.

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -37

И на десерт мы оставили тарпанов. От столицы до Воложинского района всего ничего. Просто вбейте в навигатор «Сябрыньские озера» и вперед на приключения. 400 лет назад черногривые лошадки грациозно парили на белорусских лугах, делали набеги на крестьянские угодья и уводили домашних кобыл. Из-за этого их начали беспощадно истреблять.

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -40

Лариса Кулак, специалист Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:
Бывали случаи, когда их подгоняли к обрывам, они падали и колечились, подгоняли к болоту. Это привело к тому, что тарпан исчез. Где-то в 30-е годы братья Хеки это в Германии, один был директором зоопарка, они методом обратной селекции восстановили фенотип этой лошади это не чистокровный тарпан, это тарпановидная лошадь польской породы коник.  

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -43

В августе 2019-го потомков тарпанов вернули на Родину. 151 особь приехала из Нидерландов. Кустов им предостаточно. Собственно, «побороть» заросли стало главной задачей. Благодаря таким «газонокосилкам» вскоре прилетят чирки и придут олени. Со своей зеленой миссией благородные, как и туры, справляются на отлично.  

Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать -46

Анастасия Макеева:
На одного тарпана, как в той песне про султана, приходится 4, а то и 8 жен. И надо сказать, нидерландцам наш воздух понравился, они уже обзавелись малышами с белорусским гражданством.  

# Животные # общество # Алексей Буневич # Анастасия Блоцкая # Николай Черкас # Наталья Пашкевич # Анастасия Макеева # Андрей Прокошин # Александр Спрингер # Лариса Кулак # Фотофакт # Туризм

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