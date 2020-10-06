Где в Беларуси можно увидеть редких животных в дикой природе? Показываем 6 мест, где стоит побывать

Свое путешествие в мир фауны начинайте с Беловежской пущи. В реликтовом лесу сегодня обитает 604 зубра, 2 650 благородный оленей, 1 130 косулей, 330 лис, 260 лосей и 20 рысей. Но таким состав был не всегда. В 1919 году из-за царской охоты и войн был истреблен последний зубр. Так что за национальный символ пришлось побороться. К слову, наши буйволы самые крупные в Европе, а зубрихи вынашивают даже двойняшек.

Алексей Буневич, ведущий научный сотрудник ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:

В Беларуси числится 2 100 зубров в этом году, в мире – 8 460, только 75 % зубров находится на воле.

Есть желание окунуться в историю и посмотреть на потомков древних туров, отправляйтесь в Туров. В 1627 году эти могущественные быки исчезли из Европы. Но в прошлом веке братьям Хеки удалось восстановить породу методом обратной селекции. И совсем недавно рогатых завезли на Полесье из латвийского парка. В их распоряжении 200 га пойменных лугов, но и задача не из легких: побороть назойливые кустарники и сделать земли привлекательным в глазах животных и редких птиц.

Кстати, туровский луг не что иное, как международный аэропорт для птиц. Каждую весну здесь останавливается больше 100 тысяч пернатых. Анастасия Блоцкая, председатель Житковичского районного отделения ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» сделала такое приложение, вы можете, увидев какую-то птицу, сделать кадр и посмотреть. Я очень люблю турухтанов, особенно когда они отращивают брачное оперение – это очень красиво! Самцы становятся, я их называю графом Дракулой.

Заслушаться журавлями и заодно набрать клюквы, отправляйтесь на Ельню. В этом мире болот нужно побывать каждому белорусу. Тысячи островков с высоты птичьего полета кажутся космосом, причем полет проходит нормально. Для туристов здесь есть отличная экотропа и болотоступы. Но вернемся к пернатым.

Николай Черкас, специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны», кандидат биологических наук:

Здесь проходят миграционные пути журавлей и гусей. Есть очень интересные виды такие, как, например, белая куропатка, чернозобая гагара, которые в других местах практически не встречаются. Наиболее привлекательный – фестиваль «Журавли и журавины», который проходит в Миорах. Здесь до 7 тысяч птиц останавливается.

Стать ближе к дикой природе поможет сафари-парк. Отправляйтесь на выходных в глубинку Полесья – национальный парк «Припятский». Для активных туристов здесь организовали лесное такси на подкормочные станции. Правда, выходить из авто на встречу косулям, лосям и оленям запрещено, да и рогатые близко не подпустят.

Наталья Пашкевич, экскурсовод ГПУ «Национальный парк «Припятский»:

Самые интересные по характеру – это благородные олени, они очень статные и красивые. Анастасия Макеева, корреспондент:

Когда лучше всего приехать в национальный парк? Наталья Пашкевич:

Летом, но не тогда, когда жарко, потому что в это время животное обычно любит сесть подальше в лесу.

Анастасия Макеева:

Если вам не повезло с погодой, вы не повстречали ни косулю, ни оленя, не расстраивайтесь. Вот такая ручная парочка Маша и Кузя, наверняка вас порадуют.

Хотите познакомить детей с лесными жителями – нет лучше Березинского заповедника. В огромном зоопарке прописалось около 40 видов животных. Среди них и звезда интернета мишка Василиса, которую в честь приручившего фермера величают Николаевной. В Березинском обитает более трети популяции бурого медведя. А почему бы и нет, когда первозданная природа и чистейший воздух.

Андрей Прокошин, директор ГПУ «Березинский биосферный заповедник»:

Мы постоянно фиксируем 2, 3, даже 4 медвежонка. Мы практически единственное место в Беларуси, где обитает большая европейская пятерка – это зубр, лось, волк, рысь и медведь.

Кстати, зеленая история заповедника началась благодаря бобрам. 95 лет назад здесь их обнаружили, в то время как на просторах европейского континента они практически исчезли. Охранные меры сделали свое дело. И сегодня в фотоловушках красуются разные хищники. По осени можно послушать рев оленя, зимой пройтись на лыжах по горячим следам, а в конце лета понаблюдать за косолапыми.

Александр Спрингер, зоолог:

Мы засеваем поле овсом, когда он созревает, они приходят из леса кормиться. У нас там оборудован наблюдательный домик. Ночные наблюдения за совами. В пойме Березины у нас оборудована вышка и там можно наблюдать лебедей, уток.

И на десерт мы оставили тарпанов. От столицы до Воложинского района всего ничего. Просто вбейте в навигатор «Сябрыньские озера» и вперед на приключения. 400 лет назад черногривые лошадки грациозно парили на белорусских лугах, делали набеги на крестьянские угодья и уводили домашних кобыл. Из-за этого их начали беспощадно истреблять.

Лариса Кулак, специалист Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:

Бывали случаи, когда их подгоняли к обрывам, они падали и колечились, подгоняли к болоту. Это привело к тому, что тарпан исчез. Где-то в 30-е годы братья Хеки – это в Германии, один был директором зоопарка, они методом обратной селекции восстановили фенотип этой лошади – это не чистокровный тарпан, это тарпановидная лошадь польской породы коник.

В августе 2019-го потомков тарпанов вернули на Родину. 151 особь приехала из Нидерландов. Кустов им предостаточно. Собственно, «побороть» заросли стало главной задачей. Благодаря таким «газонокосилкам» вскоре прилетят чирки и придут олени. Со своей зеленой миссией благородные, как и туры, справляются на отлично.