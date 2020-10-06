Президент Кыргызстана заявил о попытке захвата власти в стране. Что происходило в Бишкеке?

Акции протеста, которые продолжаются в стране уже более суток, вылились в жесткие столкновения с сотрудниками правопорядка. По данным на утро 6 октября, в числе пострадавших около 600 человек, более 10 из них с тяжелыми травмами госпитализированы. Уже известно и об одном погибшем.

В Кыргызстане, на центральной площади Бишкека, 5 октября начался бессрочный митинг против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования 4 октября и проведения перевыборов. Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно шести тысяч человек.

Правоохранители приступили к разгону демонстрантов, применяя резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ответ в правоохранителей летели камни, протестующие сожгли автомобиль патрульной службы и повредили шесть машин скорой помощи. Столкновения продолжались более пяти часов.

Ночью стало известно, что митингующие в Бишкеке захватили здание парламента, где находится Администрация президента. Демонстранты также направились к зданию СИЗО Госкомитета национальной безопасности, где сумели после переговоров освободить бывшего президента Атамбаева.

Тем временем, ряд экспертов уже указал на схожесть ночных сценариев Минска в августе и октябрьского Бишкека. По их словам, разница лишь в том, что в Бишкеке власть произнесла слово «переговоры». Стоило президенту страны сообщить о предстоящем диалоге с оппозицией, как толпа немедленно пошла на штурм резиденции. Для противников власти это стало сигналом для атаки.

Как сообщает пресс-служба, президент Кыргызстана контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе.