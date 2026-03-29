Telegram могут разблокировать в России – когда

Telegram с высокой долей вероятности выполнит требования законодательства, после чего его работа в стране может быть восстановлена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александра Ионова.

По его словам, речь идет в первую очередь о борьбе с экстремизмом и опасными каналами. Он отметил, что требования России обоснованы и обсуждаются внутри страны.

Ранее, в августе 2025 года, Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и замедлил работу его сервисов из-за нарушений закона и использования платформы в мошеннических схемах и киберпреступлениях.

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