Прямой эфир

Telegram могут разблокировать в России – когда

29 марта 2026 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Telegram могут разблокировать в России – когда-0

Telegram с высокой долей вероятности выполнит требования законодательства, после чего его работа в стране может быть восстановлена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александра Ионова.

По его словам, речь идет в первую очередь о борьбе с экстремизмом и опасными каналами. Он отметил, что требования России обоснованы и обсуждаются внутри страны.

Ранее, в августе 2025 года, Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и замедлил работу его сервисов из-за нарушений закона и использования платформы в мошеннических схемах и киберпреступлениях.

Фото: pixabay

# общество # Россия

Другие новости рубрики

Все новости
Трагедия в Германии: в результате нападения с ножом погиб подросток
29 марта 2026 13:35

Трагедия в Германии: в результате нападения с ножом погиб подросток

На Филиппинах водители и перевозчики объявили забастовку из-за высокой стоимости горючего
29 марта 2026 13:31

На Филиппинах водители и перевозчики объявили забастовку из-за высокой стоимости горючего

В Вильнюсе прошел митинг против строительства литовского военного полигона у белорусской границы
29 марта 2026 10:40

В Вильнюсе прошел митинг против строительства литовского военного полигона у белорусской границы