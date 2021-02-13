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«Ежедневно организовываются экипажи». В ГАИ рассказали, как оказывают помощь автомобилистам в сложных погодных условиях

13 февраля 2021 14:15
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Новости Беларуси. Специальный план «Погода». Сильный ветер и снегопад, из-за которых в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, мобилизовали все экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ежедневно организовываются экипажи». В ГАИ рассказали, как оказывают помощь автомобилистам в сложных погодных условиях -1

Видимость на дорогах значительно ухудшилась, сейчас на многих участках автомобильных трасс в сопровождении ГАИ работает спецтехника. Сложная дорожная обстановка из-за непогоды образовалась сразу в нескольких регионах.

«Ежедневно организовываются экипажи». В ГАИ рассказали, как оказывают помощь автомобилистам в сложных погодных условиях -4

Застрявшие в сугробах легковые машины и большегрузы, заносы на дорогах и автомобили в кюветах – такая картина 13 февраля была на многих автомагистралях.

«Ежедневно организовываются экипажи». В ГАИ рассказали, как оказывают помощь автомобилистам в сложных погодных условиях -7

Павел Козловский, официальный представитель ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Силами Госавтоинспекции ежедневно организовываются экипажи, которые оказывают помощь как коммунальным, так и иным предприятиям и организациям в целях обеспечения беспрепятственного проезда транспорта, очистке проезжей части от снега, а также данными экипажами осуществляется помощь всем участникам дорожного движения как застрявшим транспортным средствам, так и водителям, попавшим в иные неприятные ситуации в связи с данными погодными условиями.

«Ежедневно организовываются экипажи». В ГАИ рассказали, как оказывают помощь автомобилистам в сложных погодных условиях -10

И ЧП на железной дороге. Во время расчистки снега в Орше сегодня на путях поезд сбил двоих рабочих. Один из них погиб на месте.

# Погода в Беларуси # общество # Павел Козловский

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