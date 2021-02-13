«Ежедневно организовываются экипажи». В ГАИ рассказали, как оказывают помощь автомобилистам в сложных погодных условиях

Новости Беларуси. Специальный план «Погода». Сильный ветер и снегопад, из-за которых в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, мобилизовали все экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видимость на дорогах значительно ухудшилась, сейчас на многих участках автомобильных трасс в сопровождении ГАИ работает спецтехника. Сложная дорожная обстановка из-за непогоды образовалась сразу в нескольких регионах.

Застрявшие в сугробах легковые машины и большегрузы, заносы на дорогах и автомобили в кюветах – такая картина 13 февраля была на многих автомагистралях.

Павел Козловский, официальный представитель ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Силами Госавтоинспекции ежедневно организовываются экипажи, которые оказывают помощь как коммунальным, так и иным предприятиям и организациям в целях обеспечения беспрепятственного проезда транспорта, очистке проезжей части от снега, а также данными экипажами осуществляется помощь всем участникам дорожного движения как застрявшим транспортным средствам, так и водителям, попавшим в иные неприятные ситуации в связи с данными погодными условиями.