Путин: РФ была бы в надежных руках, если бы Говорухин победил на выборах

Глава России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация была бы в надежных руках, если бы режиссер Станислав Говорухин победил на выборах в 2000 году. Об этом пишет ТАСС.

Данное заявление он сделал в 2016 году, когда поздравлял режиссера с 80-летием.

Путин заявил, что они были соперниками, но результат известен. Однако он выразил уверенность в том, что он был бы достойным президентом России, так как Говорухин, по его словам, порядочный, ответственный, с характером и с любовью к отечеству.

В 2011 году он возглавил предвыборный штаб Владимира Путина как кандидата в президенты.

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