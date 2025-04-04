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Белоруска Смольская выиграла последний спринт на Кубке содружества в Мурманске

04 апреля 2025 09:36
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Белорусская спортсменка Динара Смольская победила в спринтерской гонке на Кубке Содружества в Мурманске с временем 24:45.3 и одним промахом. Об этом пишет РИА Новости.

Белоруска Смольская выиграла последний спринт на Кубке содружества в Мурманске-1

Фото: pixabay

На втором месте россиянка Анастасия Халили, на третьем - белоруска Анна Сола. Победителем зачета спринтерской гонки оказалась Тамара Дербушева.

Мужская гонка состоится в пятницу в 13:15 по московскому времени. Этап закончится 6 апреля.

# Биатлон

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