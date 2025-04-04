Белоруска Смольская выиграла последний спринт на Кубке содружества в Мурманске

Белорусская спортсменка Динара Смольская победила в спринтерской гонке на Кубке Содружества в Мурманске с временем 24:45.3 и одним промахом. Об этом пишет РИА Новости.
Белорусская спортсменка Динара Смольская победила в спринтерской гонке на Кубке Содружества в Мурманске с временем 24:45.3 и одним промахом. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
На втором месте россиянка Анастасия Халили, на третьем - белоруска Анна Сола. Победителем зачета спринтерской гонки оказалась Тамара Дербушева.
Мужская гонка состоится в пятницу в 13:15 по московскому времени. Этап закончится 6 апреля.