Шесть человек пострадали. В турецком Мармарисе загорелся пятизвездочный отель

В пятизвездочной гостинице Marmaris Palace в Мармарисе (Турция) вспыхнул пожар, шесть человек пострадали, их состояние удовлетворительное. Об этом пишет РИА Новости.
В пятизвездочной гостинице Marmaris Palace в Мармарисе (Турция) вспыхнул пожар, шесть человек пострадали, их состояние удовлетворительное. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Все 680 находящихся на отдыхе людей были успешно эвакуированы. Вероятно, пожар начался в котельной. В настоящий момент ведется расследование причин инцидента.