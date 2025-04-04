Прямой эфир

Шесть человек пострадали. В турецком Мармарисе загорелся пятизвездочный отель

04 апреля 2025 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В пятизвездочной гостинице Marmaris Palace в Мармарисе (Турция) вспыхнул пожар, шесть человек пострадали, их состояние удовлетворительное. Об этом пишет РИА Новости.

Шесть человек пострадали. В турецком Мармарисе загорелся пятизвездочный отель-1

Фото: pixabay

Все 680 находящихся на отдыхе людей были успешно эвакуированы. Вероятно, пожар начался в котельной. В настоящий момент ведется расследование причин инцидента.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруска Смольская выиграла последний спринт на Кубке содружества в Мурманске
04 апреля 2025 09:36

Белоруска Смольская выиграла последний спринт на Кубке содружества в Мурманске

Группировка «Восток» прорвала оборону ВСУ у границы Днепропетровской области
04 апреля 2025 08:26

Группировка «Восток» прорвала оборону ВСУ у границы Днепропетровской области

Около 650 человек в Турции отравились шаурмой
04 апреля 2025 08:13

Около 650 человек в Турции отравились шаурмой