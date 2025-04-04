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Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля окончательно отстранили от должности

04 апреля 2025 08:02
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Конституционный суд Южной Кореи единогласно поддержал решение об объявлении импичмента президенту Юн Сок Ёлю, тем самым окончательно отстранив его от власти. Об этом пишет РИА Новости.

Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля окончательно отстранили от должности-1

Фото: pixabay

Согласно выводам судей, введение военного режима нарушило конституцию, так как не имело под собой законных оснований. Юн Сок Ёль задействовал военных в своих политических целях, нарушив нейтралитет ВС и свои обязанности главнокомандующего.

Депутаты выдвинули пять обвинений, и суд признал действия президента незаконными.

# Международная политика

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