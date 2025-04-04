Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля окончательно отстранили от должности

Конституционный суд Южной Кореи единогласно поддержал решение об объявлении импичмента президенту Юн Сок Ёлю, тем самым окончательно отстранив его от власти. Об этом пишет РИА Новости.
Конституционный суд Южной Кореи единогласно поддержал решение об объявлении импичмента президенту Юн Сок Ёлю, тем самым окончательно отстранив его от власти. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Согласно выводам судей, введение военного режима нарушило конституцию, так как не имело под собой законных оснований. Юн Сок Ёль задействовал военных в своих политических целях, нарушив нейтралитет ВС и свои обязанности главнокомандующего.
Депутаты выдвинули пять обвинений, и суд признал действия президента незаконными.