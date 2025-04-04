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Около 650 человек в Турции отравились шаурмой

04 апреля 2025 08:13
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В турецкой провинции Коджаэли почти 650 человек отравились шаурмой. Об этом пишет РИА Новости.

646 потерпевших уже выписали из больниц, двое еще продолжают лечение без угрозы для жизни. 

Около 650 человек в Турции отравились шаурмой-1

Фото: pixabay

Власти арестовали двух человек и закрыли заведение, где продавалась шаурма. Инспекция показала, что продукт не соответствует стандартам.

# Еда # Турция

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