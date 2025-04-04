Около 650 человек в Турции отравились шаурмой

В турецкой провинции Коджаэли почти 650 человек отравились шаурмой. Об этом пишет РИА Новости.
646 потерпевших уже выписали из больниц, двое еще продолжают лечение без угрозы для жизни.
В турецкой провинции Коджаэли почти 650 человек отравились шаурмой. Об этом пишет РИА Новости.
646 потерпевших уже выписали из больниц, двое еще продолжают лечение без угрозы для жизни.
Фото: pixabay
Власти арестовали двух человек и закрыли заведение, где продавалась шаурма. Инспекция показала, что продукт не соответствует стандартам.