Психолог: нацбезопасность страны формируется по крупицам, становясь прочным базисом для стабильности

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Национальная безопасность страны формируется по крупицам, становясь прочным базисом для стабильности и развития. На психологическом уровне эти процессы переживаются населением, как чувство защищенности и понимание, что основным жизненно важным потребностям на территории своего государства ничего не угрожает. Ни изнутри, ни на внешнем контуре. И если подвести общий итог о том, как прошла эта неделя главы государства, то все подписанные документы и встречи так или иначе были связаны с обеспечением безопасности белорусов. Однако для того, чтобы и дальше планировать стратегии благоприятного будущего, важно отрефлексировать и уроки прошлого.

Под эту задачу в числе деловых совещаний Президента на этой неделе 3 апреля собралось заседание Совета Безопасности, где на уровень защищенности Беларуси посмотрели ретроспективно. «Нам предстоит рассмотреть итоги проделанной работы, состояние национальной безопасности в истекшем 2024 году», – предложил Александр Лукашенко предметно оценить эффективность предпринятых мер. И если нужно – дополнить. А дополнять и совершенствовать даже самую казалось бы идеальную стратегию поведения с некоторой периодичностью все равно приходится, поскольку и вызовы времени не простаивают на одном месте. Потому тех мер безопасности, которых стране хватало год или два назад, может быть, например, не достаточно на сегодняшний день. Соответственно, дополняем. На этом важном аспекте Президент также ставит акцент на совещании по госбезопасности, напоминая о динамике обстановки и индикаторах защищенности Беларуси.