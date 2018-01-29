Выпал драгоценный камень из нового кольца, в магазине отказались признавать заводской брак: на чьей стороне закон и экспертиза?

Жительница города Климовичи Алла Самоявцева купила себе в подарок золотые серьги и кольцо с камнями и в тот же вечер отправилась блистать в ресторан. В программе «Добро пожаловаться» разбираем спор между покупательницей и ювелирным магазином.

Алла Самоявцева, жительница г. Климовичи:

Вечером выпал камень из кольца. Оно погнулось, и на нем появились пятна. Это кольцо я занесла в магазин, как брак. И мне сказали, что кольцо пошлют на экспертизу.

Пришло официальное уведомление по почте о том, что кольцо было неправильно эксплуатировано.

То есть на нем механические повреждения.

Украшения приобретались в кредит, и за некачественное золотое кольцо, которое и суток не прослужило, женщине еще платить и платить. Покупка легла тяжелым камнем на сердце и отнюдь не драгоценным.

В магазине провели проверку качества изделия и категорически отказались признавать заводской брак, расторгать кредитный договор и возвращать Алле уже внесенную сумму.