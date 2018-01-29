Выпал драгоценный камень из нового кольца, в магазине отказались признавать заводской брак: на чьей стороне закон и экспертиза?
Жительница города Климовичи Алла Самоявцева купила себе в подарок золотые серьги и кольцо с камнями и в тот же вечер отправилась блистать в ресторан. В программе «Добро пожаловаться» разбираем спор между покупательницей и ювелирным магазином.
Алла Самоявцева, жительница г. Климовичи:
Вечером выпал камень из кольца. Оно погнулось, и на нем появились пятна. Это кольцо я занесла в магазин, как брак. И мне сказали, что кольцо пошлют на экспертизу.
Пришло официальное уведомление по почте о том, что кольцо было неправильно эксплуатировано.
То есть на нем механические повреждения.
Украшения приобретались в кредит, и за некачественное золотое кольцо, которое и суток не прослужило, женщине еще платить и платить. Покупка легла тяжелым камнем на сердце и отнюдь не драгоценным.
В магазине провели проверку качества изделия и категорически отказались признавать заводской брак, расторгать кредитный договор и возвращать Алле уже внесенную сумму.
В заключении указано: крепления камня повреждены, а значит камень выпал по вине владелицы кольца.
Сотрудница ювелирного магазина г. Климовичи:
Смотрите: шинка, мало того, что истерта, – мелкие царапины. На крапанах кольца есть сколы.
Но у столичного эксперта, специалиста с внушительным стажем работы, мнение иное относительно кольца.
Наталья Купревич, эксперт:
Я деформацию крапанов здесь не вижу. Не нарушена симметрия. Есть небольшая деформация самой шинки. Но шинка деформирована не в местах креплений кольца.
Да, здесь есть деформация, безусловно. Но каким образом оно повлияло на выпадение вставки?
По месту выпадения вставки здесь никакой деформации нет. Крапана, которые должны держать вставку – они не разогнуты. Они не имеют механического повреждения, кроме ювелирных надсечек, в которые должен быть вставлен камень. То есть, здесь иных нарушений нет. Значит, можно прийти к выводу, что здесь чисто производственный дефект именно по выпадению вставки.
По документу, который действует на территории РБ, СТБ 12322000 есть такой пункт, что вставка должна быть по оправе неподвижно закреплена.
Самое главное: при этом возможность выпадения вставок должна быть исключена.
Если она выпала, это уже значит, что крепление не обеспечило сохранность этой вставки. И в данном случае это очень хорошо видно.
К сожалению, даже размеры вставки на этикетке не указаны. Хотя в стандарте четко написано, что должна быть указана характеристика.
Здесь написано: «Вставки – фианит, недрагоценный камень». И все. То есть написано – «25 штук». Да, действительно, я посчитала: здесь 12 с одной стороны, 12 – с другой и центральная вставка. Размер центральной ставки не указан.
Плохо закрепленные камни – первая проблема по популярности, с ней чаще всего идут к эксперту.
В данном споре преимущество будет иметь заключение эксперта, а не то заключение, которое было дано потребителю в рамках продавца магазина либо завода-изготовителя.
Если экспертиза будет проведена потребителем самостоятельно, соответственно, потребитель понесет убытки за проведение экспертизы. Если будет подтвержден производственный дефект изделия, у потребителя появляется право требовать, в том числе, и убытки на экспертизу.
Иногда продавец не согласен с заключением экспертизы. Продавец вправе оспорить это заключение в судебном порядке.
Обращайтесь в надежные магазины, проверяйте наличие пробы. Внимательно изучайте информацию на бирке. Если это камень, должен быть указан размер, вес. Иногда встречаются золотые украшения 583 пробы. Это не подделка. В советское время 585 пробы не было, вместо нее была 583. На складах до сих пор сохранились украшения, сделанные в те времена. Тогда золото подделывали гораздо реже. Можно сказать, что 583 проба – признак качества.
Но как быть сегодня Алле? Кольцо не носит, а проценты по оформленному на драгоценности кредиту «капают».
Ольга Иващенко:
Если товар приобретен в кредит либо в рассрочку и заключен договор с банком, потребителю необходимо заявить требование как продавцу о расторжении договора о купле-продаже, так и банку, с которым заключен договор на предоставление кредита либо рассрочки. Данные требования могут быть предъявлены потребителем, если в товаре имеются производственные дефекты.
В данном случае экспертом это было установлено. Поэтому потребитель имеет право на возврат уплаченной денежной суммы и не платить по кредиту в дальнейшем. То, что было оплачено потребителем, подлежит возврату.
Полагаем, в скором времени Алла освободится от финансовой кабалы за некачественную покупку, а вместе с тем и от камня на душе.