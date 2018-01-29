Принесёт помощь людям и поможет государству: Декрет №1 обсуждают в Минской области

Новости Беларуси. К другим темам. Декрет №1 о привлечении незанятых в экономику – обсуждают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.



Согласно документу, местный власти должны создать условия для эффективного хозяйствования и способствовать снижению безработицы. Сейчас в столичном регионе – самый низкий показатель безработицы в стране – полпроцента. Наибольшее трудоустроены районы – Смолевичский и Стародорожский. Область активно реализует инвестпроекты, благодаря чему открываются новые производства и модернизируются старые. Все это требует рабочих рук.

Между тем, существуют некоторые категории граждан, которые не очень стремятся найти себя в деле. Декрет поможет «устроить» и таких, что принесет пользу людям и государству.

Елена Помозова, заместитель председателя Комитета по работе, занятости и социальной защиты Миноблисполкома:

Сегодня перед службой занятости стоит задача не только с теми, кто стоит на учёте, но и теми, кто по каким-то причинам ещё не вовлечён в трудовую деятельность. Важным здесь будет являться такое направление, как переобучение. Сегодня становится актуальным обучение под заказ нанимателя. Мы сегодня работаем с организациями всех форм собственности, в том числе и частными организациями. Самое главное для человека – желание трудиться, а в остальном ему государство поможет.