92% белорусов интересуются сохранением памяти об историческом прошлом – соцопрос
9 Мая память погибших в Великой Отечественной войне вся страна почтит общенациональной минутой молчания. Ровно в полдень в эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Это лишь самое малое, что мы можем сделать в благодарность тем, кто ковал Победу.
В суверенной Беларуси, в том числе учитывая все внешние вызовы и угрозы, предпринимаются беспрецедентные меры для сохранения памяти об историческом прошлом. Этой темой интересуются 92 % белорусов, что показал опрос, проведенный сотрудниками Института социологии Национальной академии наук Беларуси.
В ходе масштабного исследования по теме сохранения исторической памяти было опрошено около 900 белорусов. 9 из 10 отметили, что Великая Отечественная война – самый значимый период в истории государства. Основным источником получения информации о тех событиях свыше 40 % опрошенных назвали телевидение. А что касается ассоциаций с Великой Отечественной, более 45 % респондентов отметили партизанское движение в Беларуси и защиту Брестской крепости.
Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:
Что касается традиции празднования, конечно, они очень широко распространены. В частности порядка 35-36 % респондентов отмечают, что они обязательно будут смотреть (либо в формате интернет-трансляции, либо по телевидению) непосредственно парад 9 Мая, обязательно будут гулять по праздничному Минску, салют, естественно, обязательный атрибут. И сформированы традиции празднования непосредственно в семьях.
Сохранение исторической памяти – это фундамент нашей государственности, залог сохранения нации, наш коллективный билет в будущее. Традиция, которую бережно храним и передаем из поколения в поколение.
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