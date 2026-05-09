92% белорусов интересуются сохранением памяти об историческом прошлом – соцопрос

9 Мая память погибших в Великой Отечественной войне вся страна почтит общенациональной минутой молчания. Ровно в полдень в эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Это лишь самое малое, что мы можем сделать в благодарность тем, кто ковал Победу.

В суверенной Беларуси, в том числе учитывая все внешние вызовы и угрозы, предпринимаются беспрецедентные меры для сохранения памяти об историческом прошлом. Этой темой интересуются 92 % белорусов, что показал опрос, проведенный сотрудниками Института социологии Национальной академии наук Беларуси.