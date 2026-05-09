Попытки переписать историю и посеять недоверие между народами Украины и Беларуси обречены на провал – Лукашенко

Александр Лукашенко также направил поздравления руководству Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Словакии, а также народу Молдовы и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и долголетия, а жителям этой страны – скорейшего установления мира и согласия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусы и украинцы стояли рядом в страшных испытаниях, вместе переживали боль потерь и радость долгожданной весны 1945 года. Сегодня очень важно передать потомкам правду о совместной борьбе с нацизмом, которая стала проявлением безграничной силы и единства.

В Беларуси помнят украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения белорусской земли. Любые попытки переписать историю и посеять недоверие между нашими народами обречены на провал.