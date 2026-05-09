Символ мужества и крепость наших сердец! Десятки тысяч горожан и гостей Бреста встречают День Победы
Символ мужества и крепость наших сердец. Десятки тысяч горожан и гостей Бреста встречают День Победы в легендарной Цитадели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо блицкрига и нескольких часов на штурм – сопротивление защитников Брестской крепости продолжалось 32 дня. В историю она войдет как непокоренная. Именно с этих первых дней отчаянной борьбы и начался большой путь советского народа к Великой Победе.
Почему каждый хоть раз должен встретить 9 Мая в Брестской крепости – узнаем у Кристины Протосовицкой.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
С праздником! Звезда нам путь укажет и к мужеству сопроводит. Мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой» в этом году 55 лет. Здесь никогда не бывает безлюдно, но всегда сохраняется особая тишина – мыслей и чувств. И сегодня на призыв победного мая откликнутся тысячи сердец.
Вечный огонь, который никогда не гаснет – пламя благодарности поколений. К нему сегодня лягут алые цветы, а вся цитадель замрет в минуте молчания. В один строй встанут победители – в портретах – и их наследники. Так и должно быть – страна помнит своих героев.
Приехали мы из России. Это город Москва. История есть. Бабушка и дедушка у нас воевали.
Сергей Хвадченя, житель Бреста:
Это мой дедушка, 1918 года рождения. Войну начал еще в Финской в 39-е. Командовал взводом в Ленинградском направлении. Был ранен. Это все-таки память. Это его день. Я как никогда ценю мир.
Парад на 9 Мая в Бресте бывает раз в 5 лет, но в этот раз поклонников военной и раритетной техники порадуют другим способом. Образцы современного вооружения можно увидеть сегодня на протяжении всего дня в парке 1 Мая.
В Бресте сегодня живут 8 участников Великой Отечественной войны – каждого поздравили накануне. Впрочем, несмотря на возраст, многие стремятся в этот день в крепость – обязательный ритуал, которому не изменяют десятилетиями.
Петр Светкин, ветеран Великой Отечественной войны:
Эмоции переполняют. Никогда я не думал, что вот такая вот будет встреча этого праздника нашего. Когда День Победы был, кричали мы три дня, кричали, стреляли: «Ура, ура, ура».
Мы ликуем и плачем. Мы помним, мы благодарим. Сегодня тот самый день, который важно прочувствовать. Тот самый день, чтобы оказаться среди руин Брестской крепости. И бесконечно долго говорить спасибо. В ее истории, в истории цитадели, – главный и большой урок для каждого белоруса.