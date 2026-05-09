Символ мужества и крепость наших сердец. Десятки тысяч горожан и гостей Бреста встречают День Победы в легендарной Цитадели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо блицкрига и нескольких часов на штурм – сопротивление защитников Брестской крепости продолжалось 32 дня. В историю она войдет как непокоренная. Именно с этих первых дней отчаянной борьбы и начался большой путь советского народа к Великой Победе. Почему каждый хоть раз должен встретить 9 Мая в Брестской крепости – узнаем у Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

С праздником! Звезда нам путь укажет и к мужеству сопроводит. Мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой» в этом году 55 лет. Здесь никогда не бывает безлюдно, но всегда сохраняется особая тишина – мыслей и чувств. И сегодня на призыв победного мая откликнутся тысячи сердец.

Вечный огонь, который никогда не гаснет – пламя благодарности поколений. К нему сегодня лягут алые цветы, а вся цитадель замрет в минуте молчания. В один строй встанут победители – в портретах – и их наследники. Так и должно быть – страна помнит своих героев.

Приехали мы из России. Это город Москва. История есть. Бабушка и дедушка у нас воевали.

Сергей Хвадченя, житель Бреста:

Это мой дедушка, 1918 года рождения. Войну начал еще в Финской в 39-е. Командовал взводом в Ленинградском направлении. Был ранен. Это все-таки память. Это его день. Я как никогда ценю мир. Парад на 9 Мая в Бресте бывает раз в 5 лет, но в этот раз поклонников военной и раритетной техники порадуют другим способом. Образцы современного вооружения можно увидеть сегодня на протяжении всего дня в парке 1 Мая.

В Бресте сегодня живут 8 участников Великой Отечественной войны – каждого поздравили накануне. Впрочем, несмотря на возраст, многие стремятся в этот день в крепость – обязательный ритуал, которому не изменяют десятилетиями.