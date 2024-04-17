Юрий Поляков: мы должны договориться, как преподавать историю России

Григорий Азаренок, СТВ: Враг рассчитывал сжечь вновь эту гражданскую войну. Есть у них варианты, возможности. Вы все эти вопросы поднимаете в вашей книге.

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, как политические решения Лукашенко находят отклик в литературе. В гостях писатель Юрий Поляков.

Юрий Поляков, писатель, общественный деятель, председатель совета Национальной ассоциации драматургов:

Помните, был еще скандал... Я не помню, она была первая то ли президент, то ли премьер одной из прибалтийских республик.

Григорий Азаренок:

Грибаускайте агент, причем валютная интердевочка, скажем так, у КГБ на балансе.

Юрий Поляков:

К сожалению, действительно, из Москвы шел сигнал для многих этих националов. Некоторые действительно честно мыслящие национальные лидеры, с творческой интеллигенцией общался. Приезжаешь – «Вы что, в Москве с ума сошли?» Зачем это делаете? С таким трудом подавили у себя местный национализм, племенной абсолютно. И сейчас команда с ним начинает заигрывать, выпускать на поверхность. Вы что, с ума сошли?

Я, наверное, лет 15 назад впервые высказал мысль, что у нас должно быть консолидированное у всех государств, которые входят в евразийское пространство, вот эти наши новые объединения, которые имеют с нами экономические и стратегические контакты, у нас должна быть согласованная школьная история вот этого пространства. Мы должны договориться о том, как мы будем преподавать историю, особенно ту часть истории, которая связана с Россией, с тем моментом, когда эти страны так или иначе вошли в орбиту Российской империи, Советского Союза.

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