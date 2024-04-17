«Не могут дать отпор». Можно ли депремировать сотрудников за буллинг в коллективе?

По статистике, у каждого второго сотрудника на работе есть недоброжелатель. Этих людей можно разделить на три категории. Первая – те, которые за спиной строят козни, вторая – те, которые подшучивают, и третья – те, которые сплетничают. О том, что делать, если выживают с работы, и что руководит теми людьми, которые пытаются подсидеть коллегу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как быть таким людям, которые тихие, а их буллят, что делать? Они не могут дать отпор, каким образом действовать?
Ольга Лапотка, не раз сталкивалась со сплетнями на работе:
Рыба гниет с головы, как говорится. В этом иерархическом треугольнике очень важен толковый руководитель, который конкретно видит ситуацию. Пришла бы ко мне молодая девочка, я знаю, что у меня есть «динозавры», пришел ко мне молодой сотрудник. Конкретно защищать и всех поставить сразу же на место, что мы закатываем рукава и помогаем. Работают штрафы. Я бы тем, кто сплетничал… Во-первых, попытаться, конечно, отслеживать это. Не премировать – только этим мы работаем.
Оксана Савинова, умеет выстраивать отношения в коллективе:
Не затаят ли они злобу еще больше?
Ольга Лапотка:
Нет. Быть справедливым и прозрачным руководителем, показать, что я в доме хозяин, мы все уважаем друг друга.
Алеся Лакина:
Мы не выбираем руководителей, к сожалению.
Ольга Лапотка:
Идеальная ситуация была бы.
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