«Не могут дать отпор». Можно ли депремировать сотрудников за буллинг в коллективе?

По статистике, у каждого второго сотрудника на работе есть недоброжелатель. Этих людей можно разделить на три категории. Первая – те, которые за спиной строят козни, вторая – те, которые подшучивают, и третья – те, которые сплетничают. О том, что делать, если выживают с работы, и что руководит теми людьми, которые пытаются подсидеть коллегу, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как быть таким людям, которые тихие, а их буллят, что делать? Они не могут дать отпор, каким образом действовать?