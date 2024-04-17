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Депрессии и панические атаки. К каким заболеваниям может привести буллинг на работе?

17 апреля 2024 19:48
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По статистике, у каждого второго сотрудника на работе есть недоброжелатель. Этих людей можно разделить на три категории. Первая – те, которые за спиной строят козни, вторая – те, которые подшучивают, и третья – те, которые сплетничают. О том, что делать, если выживают с работы, и что руководит теми людьми, которые пытаются подсидеть коллегу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Специалисты выяснили, что те люди, которые долгое время подвергаются травле на работе, не только трудятся менее продуктивно, но еще страдают от депрессий, панических атак, и даже могут развиться сердечно-сосудистые заболевания. Расскажите, почему из-за конфликтов на работе можно оказаться на больничной койке?

Депрессии и панические атаки. К каким заболеваниям может привести буллинг на работе?-1

Оксана Савинова, умеет выстраивать отношения в коллективе:
Есть же даже простая такая теория, что все болезни от стрессов. Даже любые вирусные, инфекционные, те же моральные – все от стрессов. Есть, конечно, люди, которые имеют защиту такую внутреннюю: мне надо – стержень такой. То есть такие люди, которые про себя забывают в этот ответственный момент, являются патологически идущими по этой линии заболевания.

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# Психология # общество # Алеся Лакина

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