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«Всегда будет жертвой». С какими проблемами может столкнуться молодой специалист?

17 апреля 2024 19:36
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По статистике, у каждого второго сотрудника на работе есть недоброжелатель. Этих людей можно разделить на три категории. Первая – те, которые за спиной строят козни, вторая – те, которые подшучивают, и третья – те, которые сплетничают. О том, что делать, если выживают с работы, и что руководит теми людьми, которые пытаются подсидеть коллегу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Всегда будет жертвой». С какими проблемами может столкнуться молодой специалист?-1

Екатерина Тыманович, подверглась буллингу на работе:
Обстоятельство, когда ты молодой специалист и приходишь на новую работу, не понимаешь, как себя вести – это очень сложно. У тебя нет понимания, когда ты попадаешь в новую атмосферу, что делать, как на это реагировать. Кажется, ладно, промолчу. Мне кажется, абсолютно любой молодой специалист всегда будет жертвой.

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# Психология # общество

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