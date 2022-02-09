На четырёх аэродромах и пяти полигонах. Военные учения «Союзная решимость» стартуют 10 февраля

Вооруженные силы Беларуси и России готовятся продемонстрировать «Союзную решимость». Проверка боеготовности армий близится к активной фазе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вооруженные силы Беларуси и России готовятся продемонстрировать «Союзную решимость». Проверка боеготовности армий близится к активной фазе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Группировки войск для участия в совместном учении созданы. Основной этап маневров стартует 10 февраля и продлится до 20 февраля. Для их проведения задействуют четыре аэродрома и пять военных полигонов. На каждом планируется проведение пусков и боевой стрельбы.
В учении задействуют передовое вооружение. Так, 9 февраля дивизион российских С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства. Прикрытие обеспечивает зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С».
«Союзная решимость» – реакция Минска и Москвы на недружественные шаги со стороны отдельных западных стран и сигнал. В случае военной агрессии войска дадут отпор.