На четырёх аэродромах и пяти полигонах. Военные учения «Союзная решимость» стартуют 10 февраля

Вооруженные силы Беларуси и России готовятся продемонстрировать «Союзную решимость». Проверка боеготовности армий близится к активной фазе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группировки войск для участия в совместном учении созданы. Основной этап маневров стартует 10 февраля и продлится до 20 февраля. Для их проведения задействуют четыре аэродрома и пять военных полигонов. На каждом планируется проведение пусков и боевой стрельбы.

В учении задействуют передовое вооружение. Так, 9 февраля дивизион российских С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства. Прикрытие обеспечивает зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С».