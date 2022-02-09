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В Беларуси первым компонентом вакцины привиты около 5,5 млн человек

09 февраля 2022 07:19
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Новости Беларуси. Минздрав назвал новые цифры по вакцинации против COVID-19. До охвата пятидесяти процентов полностью привитого населения осталось совсем немного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси первым компонентом вакцины привиты около 5,5 млн человек-1

По данным ведомства, первый компонент вакцины получили почти 5,5 миллиона человек. В том числе более 40 тысяч подростков. Эта группа сейчас в фокусе особого внимания. Детей вакцинируют не только в поликлиниках, бригады выезжают в школы.  

В Беларуси первым компонентом вакцины привиты около 5,5 млн человек-4

Сейчас привиться от COVID-19 можно с 12 лет. В Минздраве не исключают, что в скором времени возрастная планка будет снижена.  

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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