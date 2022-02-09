В Беларуси первым компонентом вакцины привиты около 5,5 млн человек

Новости Беларуси. Минздрав назвал новые цифры по вакцинации против COVID-19. До охвата пятидесяти процентов полностью привитого населения осталось совсем немного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ведомства, первый компонент вакцины получили почти 5,5 миллиона человек. В том числе более 40 тысяч подростков. Эта группа сейчас в фокусе особого внимания. Детей вакцинируют не только в поликлиниках, бригады выезжают в школы.