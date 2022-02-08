«В Могилёве я охранял колонию». Караев о том, как попал на службу в Беларусь

Юлия Артюх, СТВ: После училища, вы сказали, вас распределили в Беларусь, тогда БССР. Вы в этот период познакомились со своей супругой или немного позже?

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Да, в этот период. Когда я послужил сначала полгода в Могилеве по охране объектов пенитенциарной системы, внутренние войска на тот момент в СССР в основном занимались охраной колоний и конвоированием. В Могилеве я охранял и до сих пор существующую колонию, где та же самая воинская часть стоит, в которую я первую попал, моя родная. Но через полгода было очень значительное сокращение подразделений по охране объектов и конвоированию. Я был отправлен служить в нашу знаменитую 3214 в Минск. Тогда в 1988 году я был переведен в 3214. Она еще стояла на Грушевке, где сейчас Департамент охраны.