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«В Могилёве я охранял колонию». Караев о том, как попал на службу в Беларусь

08 февраля 2022 11:38
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области.  

Юлия Артюх, СТВ:  
После училища, вы сказали, вас распределили в Беларусь, тогда БССР. Вы в этот период познакомились со своей супругой или немного позже?  

«В Могилёве я охранял колонию». Караев о том, как попал на службу в Беларусь-1

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:  
Да, в этот период. Когда я послужил сначала полгода в Могилеве по охране объектов пенитенциарной системы, внутренние войска на тот момент в СССР в основном занимались охраной колоний и конвоированием. В Могилеве я охранял и до сих пор существующую колонию, где та же самая воинская часть стоит, в которую я первую попал, моя родная. Но через полгода было очень значительное сокращение подразделений по охране объектов и конвоированию. Я был отправлен служить в нашу знаменитую 3214 в Минск. Тогда в 1988 году я был переведен в 3214. Она еще стояла на Грушевке, где сейчас Департамент охраны.  

«Если бы парням сказали, что Караев сдаст на краповый берет, они бы хохотали!». Караев вспомнил учебу в военном училище – подробнее здесь.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Юрий Караев # Юлия Артюх # Фотофакт

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