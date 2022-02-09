В тренде не только нежные, но и яркие. На какие цвета одежды стоит обратить внимание весной 2022?

Весна будет такой же свежей и взрывной, как охапка тюльпанов. Время почувствовать себя художником и оживить после спячки гардеробчик. Модная палитра от института Pantone вам в руки. Вальсом цветов правит не только Very Peri – синий с фиолетово-красным подтоном. Акварель-2022 сочная, энергичная, но при этом гармоничная для глаз.

Елена Турбай, стилист:

Один из таких цветов – алый. Не каждый выдержит этот цвет, так как он считается активным, страстным. Сочетается он здорово с зеленым, синим, будет гармонично смотреться с цветами-ахроматами – это серый, белый. Вот, у нас яркий комплект получился, но в то же время зеленый цвет в виде сумки выступает как акцент. Соответственно, вы так же можете делать и с красным цветом. Можно его добавить в шарфике или сумка, возможно, какая-то акцентная обувь. Если вы отрыты для мира, то этот образ для вас.

Солнце на холсте. От морковно-мандаринового хита все без ума. Глоток фреша – и ваш день заряжен на все 100. Особенно вкусный оранжевый с белым, молочным, глубоким синим и даже красным. И можно покорять Вселенную. А мы продолжаем эксперименты и набираем на кисть королевский синий.

Елена Турбай:

Синий цвет – это уже переходящий, наверное, второй черный. Сочетается он здорово с красным цветом, желтым цветом. Если говорим о сочетании синего с зеленым, то это, опять же, повторение всех оттенков природы, которые мы видим и наблюдаем каждую весну и лето, когда пробуждается природа. Очень красиво будет смотреться сочетание именно розового с зеленым. Если вы являетесь консерватором, то добавляйте эти цвета в аксессуары, это всегда добавляет образу изюминку.

Зеленого много не бывает. Сочная трава, роскошный изумруд, приглушенный базилик. Тут уж маркер настроения. Но активный колор хорош на спокойном и контрастном полотне. К нежным ноткам выбирайте в пару такие же. Кстати, светлые оттенки всем на руку. Они освежают и прогоняют следы усталости. Для базы нет лучше монохрома – белый, черный, серый, бежевый. Елена Турбай:

Здесь такой спокойный бежевый оттенок, немножко серо-бежевый. Очень гармонично смотрится в комплекте с черным цветом. Если говорить о каких-то спокойных оттенках, сейчас в тренде голубой цвет. Оттенок небесного цвета. Цвет нежный и женственный, подойдет такой цвет любому типу внешности. Точно так же, как и розовый. Из таких цветов нежных и пастельных можно создавать целые образы, и они будут смотреться всегда гармонично.