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Замгендиректора БМЗ о цифровизации: завод не может оказаться в стороне от таких процессов, мы глубоко в них интегрированы

30 июня 2021 06:54
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Новости Беларуси. Новые возможности, проекты и контракты. VIII Форум регионов Беларуси и России продолжает работу. 30 июня – второй день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для нас это новые возможности, новые связи». Идет второй день VIII Форума регионов Беларуси и России

Замгендиректора БМЗ о цифровизации: завод не может оказаться в стороне от таких процессов, мы глубоко в них интегрированы-1

Владимир Чаус, заместитель генерального директора ОАО «БМЗ»:
В рамках форума подняты очень актуальные вопросы цифровизации. Белорусский металлургический завод не может оказаться в стороне от таких процессов, мы глубоко в них интегрированы. Как результат – подписание трех соглашений на поставку нашей продукции.

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Чаус # Фотофакт

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