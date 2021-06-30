Замгендиректора БМЗ о цифровизации: завод не может оказаться в стороне от таких процессов, мы глубоко в них интегрированы

Новости Беларуси. Новые возможности, проекты и контракты. VIII Форум регионов Беларуси и России продолжает работу. 30 июня – второй день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Чаус, заместитель генерального директора ОАО «БМЗ»:

В рамках форума подняты очень актуальные вопросы цифровизации. Белорусский металлургический завод не может оказаться в стороне от таких процессов, мы глубоко в них интегрированы. Как результат – подписание трех соглашений на поставку нашей продукции.