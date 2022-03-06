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Юлия Быкова о награде от Президента: «Каждый из нас показывает своё настоящее отношение к своей стране»

06 марта 2022 18:27
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Новости Беларуси. На неделе Президент вручил ордена Матери, а еще отметил доблесть и мужество наших силовиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Награды за успехи, но уже на профессиональном поприще, в этот день получили и творческие белоруски. Их имена хорошо известны, а таланты неоспоримы. Именно эти дамы дарят стране прекрасное.

Юлия Быкова о награде от Президента: «Каждый из нас показывает своё настоящее отношение к своей стране»-1

Юлия Быкова, автор и исполнитель песен, солистка группы Aura:
Сегодняшняя награда имеет особую ценность для меня, потому что это непростое время, и сейчас каждый из нас показывает свое настоящее отношение к своей стране, у каждого из нас есть возможность, если у тебя есть патриотические чувства, их продемонстрировать. То, что каждый делает на своем рабочем месте из нас, сегодня здесь присутствующих, – это вклад в нашу победу, процветание, в будущее нашей страны.

Каждому ребенку успевает уделять время. Эту белоруску Президент наградил орденом Матери – подробнее здесь.

# Госнаграды # общество # Юлия Быкова # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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