Юлия Быкова о награде от Президента: «Каждый из нас показывает своё настоящее отношение к своей стране»

Новости Беларуси. На неделе Президент вручил ордена Матери, а еще отметил доблесть и мужество наших силовиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Награды за успехи, но уже на профессиональном поприще, в этот день получили и творческие белоруски. Их имена хорошо известны, а таланты неоспоримы. Именно эти дамы дарят стране прекрасное.

Юлия Быкова, автор и исполнитель песен, солистка группы Aura:

Сегодняшняя награда имеет особую ценность для меня, потому что это непростое время, и сейчас каждый из нас показывает свое настоящее отношение к своей стране, у каждого из нас есть возможность, если у тебя есть патриотические чувства, их продемонстрировать. То, что каждый делает на своем рабочем месте из нас, сегодня здесь присутствующих, – это вклад в нашу победу, процветание, в будущее нашей страны.