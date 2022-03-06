Каждому ребёнку успевает уделять время. Эту белоруску Президент наградил орденом Матери
Новости Беларуси. Многодетные мамы – это настоящая гордость нашей страны, а их труд буквально достоин самых высших наград. На неделе Президент вручил ордена Матери, а еще отметил доблесть и мужество наших силовиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ксения Худолей познакомилась с награжденными поближе.
Глядя на Марину и Сергея, сразу не скажешь, что эти молодые люди – родители пятерых детей. Эта пара разрушает стереотипы во всем. Взять хотя бы профессию, изначально общую, которая к тому же стала завязкой их личной истории.
Сергей Ходак, многодетный отец:
Мы познакомились, когда Марина закончила училище, я закончил университет. Начали работать в одном месте – Государственный ансамбль танца Республики Беларусь. И как-то пересеклись. Я помню, она шла вдоль станка, и я понял, что это она.
И если любовь к ним пришла сразу, то планы быть многодетными родителями Марина и Сергей никогда не строили. Судьба распорядилась по-своему и подарила паре счастье в пятикратном размере. И каждый раз появления на свет нового члена семьи родители ждали с непередаваемым трепетом.
Сергей Ходак:
Конечно, всегда переживал. Когда нам Бог дал двойню, когда я узнал первый раз, помню, в этот день мне Марина говорит: «Я тебе ничего не скажу, ты читай». Это был непередаваемый всплеск эмоций. Слава Богу, все хорошо, спасибо и врачам. Врачи замечательные, очень много работы сделали, помогли и советом, и делом, и аппаратура у нас хорошая.
Марина Ходак, многодетная мама:
У нас такие дети маленькие, им всего лишь 2,9. Мы иногда сидим и говорим: сколько нам еще лет надо держаться, ну лет 20 как минимум быть молодыми.
Сергей Ходак:
Еще до 70 надо быть.
Марина Ходак:
Да, до 70 надо быть в форме.
Сергей Ходак:
Кататься на велосипедах, на лыжах, на коньках, на роликах.
Александра, София, Григорий, Анастасия, не хватает только старшего Ильи. В этой большой семье дети удивительно самостоятельные и любознательные. Гаджеты здесь не в цене, а вот от книг третьеклашку Александру не оторвать, да и творческий талант (может, в наследство от родителей) Саша проявляет активно. Ну а мама находит для каждого из пятерых нужные слова, время и силы.
Марина Ходак:
Это действительно очень сложно, надо просто собраться, держать себя в руках, максимально распределять свое время, начиная с утра и заканчивая вечером. Уделяешь потихоньку тому, тому внимание, то есть не оставляешь никого без своего внимания. Потому что и одного надо пожалеть, и другого надо поцеловать. У меня есть такие дети, которые висят вообще на мне – мама, подержи за ножку перед сном обязательно. То есть такие ритуалы у нас присутствуют. Нам посчастливилось, буквально за год построили квартиру. Конечно, использовали весь материнский капитал, взяли кредит. Но потихоньку идем к своей цели, планируем переезд.
Утонченная мама пятерых детей не оставляет надежды еще вернуться в ряды артистов балета. Но выйти в свет ей довелось раньше. За широту материнского сердца и воспитание пятерых и более детей женщин наградил Александр Лукашенко. Ордена Матери из рук Президента получили больше 20 хранительниц семейного очага.
«Посматривать за нами, мужиками, чтобы мы не искривили линию». Что Лукашенко сказал белорускам на награждении, подробнее здесь.