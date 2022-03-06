Каждому ребёнку успевает уделять время. Эту белоруску Президент наградил орденом Матери

Новости Беларуси. Многодетные мамы – это настоящая гордость нашей страны, а их труд буквально достоин самых высших наград. На неделе Президент вручил ордена Матери, а еще отметил доблесть и мужество наших силовиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ксения Худолей познакомилась с награжденными поближе. Глядя на Марину и Сергея, сразу не скажешь, что эти молодые люди – родители пятерых детей. Эта пара разрушает стереотипы во всем. Взять хотя бы профессию, изначально общую, которая к тому же стала завязкой их личной истории.

Сергей Ходак, многодетный отец:

Мы познакомились, когда Марина закончила училище, я закончил университет. Начали работать в одном месте – Государственный ансамбль танца Республики Беларусь. И как-то пересеклись. Я помню, она шла вдоль станка, и я понял, что это она.

И если любовь к ним пришла сразу, то планы быть многодетными родителями Марина и Сергей никогда не строили. Судьба распорядилась по-своему и подарила паре счастье в пятикратном размере. И каждый раз появления на свет нового члена семьи родители ждали с непередаваемым трепетом. Сергей Ходак:

Конечно, всегда переживал. Когда нам Бог дал двойню, когда я узнал первый раз, помню, в этот день мне Марина говорит: «Я тебе ничего не скажу, ты читай». Это был непередаваемый всплеск эмоций. Слава Богу, все хорошо, спасибо и врачам. Врачи замечательные, очень много работы сделали, помогли и советом, и делом, и аппаратура у нас хорошая.

Марина Ходак, многодетная мама:

У нас такие дети маленькие, им всего лишь 2,9. Мы иногда сидим и говорим: сколько нам еще лет надо держаться, ну лет 20 как минимум быть молодыми. Сергей Ходак:

Еще до 70 надо быть. Марина Ходак:

Да, до 70 надо быть в форме. Сергей Ходак:

Кататься на велосипедах, на лыжах, на коньках, на роликах. Александра, София, Григорий, Анастасия, не хватает только старшего Ильи. В этой большой семье дети удивительно самостоятельные и любознательные. Гаджеты здесь не в цене, а вот от книг третьеклашку Александру не оторвать, да и творческий талант (может, в наследство от родителей) Саша проявляет активно. Ну а мама находит для каждого из пятерых нужные слова, время и силы.

Марина Ходак:

Это действительно очень сложно, надо просто собраться, держать себя в руках, максимально распределять свое время, начиная с утра и заканчивая вечером. Уделяешь потихоньку тому, тому внимание, то есть не оставляешь никого без своего внимания. Потому что и одного надо пожалеть, и другого надо поцеловать. У меня есть такие дети, которые висят вообще на мне – мама, подержи за ножку перед сном обязательно. То есть такие ритуалы у нас присутствуют. Нам посчастливилось, буквально за год построили квартиру. Конечно, использовали весь материнский капитал, взяли кредит. Но потихоньку идем к своей цели, планируем переезд.