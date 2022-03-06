Идёт борьба за умы и эмоции наших людей. Белорусов атаковали инфофейками

Новости Беларуси. На неделе белорусов буквально атаковали фейками, что еще раз подтверждает, что против нас развернута настоящая информационная война. Идет борьба за умы и эмоции наших людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Не поддаваться сложно – берут за живое. Чего только стоит история с телефонными звонками матерям солдат-срочников. Белорускам с неизвестных номеров сообщали, что их сыновья ушли на войну, в плену или погибли. Цинизм зашкаливает. Да и в целом «фабрика ботов» на неделе работала на полную катушку: то мифические 300 белорусских танков померещатся в Чернигове, то наших десантников увидят под Житомиром и Харьковом и сдадут в плен под Киевом.

А это уже из свеженького: отправили в отставку начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси. Этот фейк Минобороны признало самым глупым в сезоне. А вот что чистая правда, так это принятие в России закона об уголовной ответственности за фейки. До 15 лет тюрьмы (это максимальный срок) можно получить за распространение недостоверной информации.