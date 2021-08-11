«Никогда не знаешь, что тебя ждёт в той или иной квартире». Один день из жизни участкового

Новости Беларуси. Александр Шалай стал лучшим участковым инспектором милиции в Октябрьском РУВД по результатам служебной деятельности за первое полугодие. Он занимается профилактикой бытовых правонарушений, контролирует порядок на улице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас сотрудники столичной милиции готовятся к празднику. 18 августа ГУВД Мингорисполкома исполнится 77 лет.