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«Никогда не знаешь, что тебя ждёт в той или иной квартире». Один день из жизни участкового

11 августа 2021 15:13
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Новости Беларуси. Александр Шалай стал лучшим участковым инспектором милиции в Октябрьском РУВД по результатам служебной деятельности за первое полугодие. Он занимается профилактикой бытовых правонарушений, контролирует порядок на улице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас сотрудники столичной милиции готовятся к празднику. 18 августа ГУВД Мингорисполкома исполнится 77 лет.

Подробности в сюжете Юлии Минич.

«Никогда не знаешь, что тебя ждёт в той или иной квартире». Один день из жизни участкового-1

Юлия Минич, корреспондент:
Для своей семьи пример, а для минчан защита. Участковый Александр Шалай Октябрьского района всегда готов прийти на помощь. Профессионализм и ответственность вот его главные качества.

«Никогда не знаешь, что тебя ждёт в той или иной квартире». Один день из жизни участкового-4

На службе участковый инспектор почти 9 лет. Из них последние четыре – ответственный за порядок в Октябрьском районе, а это 74 дома. Обход участка начинает в 16:00. Проходит инструктаж, строит маршрут и выезжает с напарником.

«Никогда не знаешь, что тебя ждёт в той или иной квартире». Один день из жизни участкового-7

Александр Шалай, старший участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД:
Необходимо проверить как лиц, так и квартиры, которые состоят на учете. Отработать жилой сектор, проверить информацию. Разобраться с заявлениями – множество обращений граждан. Каждый день участкового инспектора милиции, как правило, непредсказуем. Никогда не знаешь, что тебя ждет в той или иной квартире, когда ты туда заходишь. 90 % случаев – это всегда спокойная обстановка, а те 10 % – они действительно отражают сущность работы участкового инспектора милиции. Они и проверяют нас на прочность, нашу подготовку.

Подробности в видеоматериале.

# Милиция Беларуси # общество # Юлия Минич # Александр Шалай # Валентина Куприянова # Фотофакт

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