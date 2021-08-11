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«Мне это нравится, а на пенсии времени много». Посмотрите, как занимаются в изостудии для пожилых людей

11 августа 2021 15:15
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Новости Беларуси. В Жодинском территориальном центре социального обслуживания населения открыли изостудию для пожилых людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Желающих освоить новое увлечение с каждым днем становится все больше. Кружок пользуется популярностью даже среди мужчин. Опытный педагог помогает освоить базовые техники рисования и провести свободное время с пользой. Сейчас студию посещают 23 человека. Для посетителей центра организовывают выставки своих работ.

Подробнее – Алеся Иванова.

«Мне это нравится, а на пенсии времени много». Посмотрите, как занимаются в изостудии для пожилых людей-1

Ирина Геннадьевна всегда была личностью творческой. До ухода на пенсию работала учителем начальных классов. Сейчас на заслуженном отдыхе не сидит на месте – ходит на танцы, занимается рукоделием. А недавно нашла себе новое хобби – рисование. В изостудии Ирина Корзун уже полгода. Здесь и новые друзья, и занятие по душе.

«Мне это нравится, а на пенсии времени много». Посмотрите, как занимаются в изостудии для пожилых людей-4

Ирина Корзун:
Я рисовала с детства, всегда любила рисовать. И по профессии тоже много рисовала – вела уроки рисования у детей. Мне это нравится, а на пенсии времени много. Хочется дальше развивать свое творчество. Может, в какое-то время и масляными красками начну рисовать.

Подробности в видеоматериале.

# Пенсионеры # общество # Алеся Иванова # Анастасия Заремба # Екатерина Подобед # Людмила Баранова # Ирина Корзун # Фотофакт

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