«Мне это нравится, а на пенсии времени много». Посмотрите, как занимаются в изостудии для пожилых людей

Новости Беларуси. В Жодинском территориальном центре социального обслуживания населения открыли изостудию для пожилых людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Желающих освоить новое увлечение с каждым днем становится все больше. Кружок пользуется популярностью даже среди мужчин. Опытный педагог помогает освоить базовые техники рисования и провести свободное время с пользой. Сейчас студию посещают 23 человека. Для посетителей центра организовывают выставки своих работ. Подробнее – Алеся Иванова.

Ирина Геннадьевна всегда была личностью творческой. До ухода на пенсию работала учителем начальных классов. Сейчас на заслуженном отдыхе не сидит на месте – ходит на танцы, занимается рукоделием. А недавно нашла себе новое хобби – рисование. В изостудии Ирина Корзун уже полгода. Здесь и новые друзья, и занятие по душе.