Юлия Артюх: события 2020-го стали триггером для появления в стране новой знаковой даты

Юлия Артюх, СТВ: Одним из важных событий уходящей недели стал новый для белорусов праздник – День народного единства. Праздновали по всей стране, а ключевым стал концерт в «Минск-Арене», куда прямо из зарубежной командировки прибыл наш Президент. Глава государства обозначил особенность этого праздника для белорусов: «Это наша историческая память. Память, которая связывает воедино людей и эпохи, передает опыт и предостерегает от фатальных ошибок».

Юлия Артюх:

Прошлогодние события стали триггером для появления в стране новой знаковой даты. Ведь многие моменты в 2020 году произошли в том числе из-за того, что мы сглаживали исторические факты, дабы избежать недопонимания, в основном со стороны иностранных государств. Не акцентируя внимание, кто победитель, а кто побежденный. Однако сейчас все по-другому, и нынешнее поколение должно знать и помнить историю, не приуменьшая подвига нашего народа и четко понимая, какие зверства творились врагами на нашей земле. Направлено это не на порождение агрессии, а на сплочение нашего народа, чтобы устоять перед внешними силами, пытающимися запудрить мозги, переписать историю и расколоть наше общество.

В свете все тех же прошлогодних событий стал актуален вопрос патриотического и даже военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования у молодежи не потребительского отношения к своей стране с позиции «мне все должны», а умения отдавать, и главное – понимать зачем. Это касается, например, службы в армии. Мы стали много говорить о том, что такое патриотизм и любовь к Родине. Это прекрасно, что сейчас в школах будет предмет, где дети с раннего возраста будут взращивать в себе это чувство. Но важным моментом остается вклад родителей в воспитание ребенка, и, конечно, патриотизм начинается с семьи, семейных традиций и, безусловно, памяти прошлых поколений.