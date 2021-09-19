Юлия Артюх: события 2020-го стали триггером для появления в стране новой знаковой даты

Новости Беларуси. Об истоках и смыслах нового государственного праздника и авторское мнение.
Рубрика Юлии Артюх «Негладко» ко Дню народного единства в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Об истоках и смыслах нового государственного праздника и авторское мнение.
Рубрика Юлии Артюх «Негладко» ко Дню народного единства в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Артюх, СТВ:
Одним из важных событий уходящей недели стал новый для белорусов праздник – День народного единства. Праздновали по всей стране, а ключевым стал концерт в «Минск-Арене», куда прямо из зарубежной командировки прибыл наш Президент. Глава государства обозначил особенность этого праздника для белорусов: «Это наша историческая память. Память, которая связывает воедино людей и эпохи, передает опыт и предостерегает от фатальных ошибок».
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Юлия Артюх:
Прошлогодние события стали триггером для появления в стране новой знаковой даты. Ведь многие моменты в 2020 году произошли в том числе из-за того, что мы сглаживали исторические факты, дабы избежать недопонимания, в основном со стороны иностранных государств. Не акцентируя внимание, кто победитель, а кто побежденный. Однако сейчас все по-другому, и нынешнее поколение должно знать и помнить историю, не приуменьшая подвига нашего народа и четко понимая, какие зверства творились врагами на нашей земле. Направлено это не на порождение агрессии, а на сплочение нашего народа, чтобы устоять перед внешними силами, пытающимися запудрить мозги, переписать историю и расколоть наше общество.
В свете все тех же прошлогодних событий стал актуален вопрос патриотического и даже военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования у молодежи не потребительского отношения к своей стране с позиции «мне все должны», а умения отдавать, и главное – понимать зачем. Это касается, например, службы в армии. Мы стали много говорить о том, что такое патриотизм и любовь к Родине. Это прекрасно, что сейчас в школах будет предмет, где дети с раннего возраста будут взращивать в себе это чувство. Но важным моментом остается вклад родителей в воспитание ребенка, и, конечно, патриотизм начинается с семьи, семейных традиций и, безусловно, памяти прошлых поколений.
Юлия Артюх:
В современном мире дети больше общаются с гаджетами, чем с родителями, а отсюда, как известно, и начинаются пробелы в формировании мировоззрения ребенка. Думаю, за год многие родители переосмыслили свое участие в жизни ребенка и стали больше уделять времени семье. Ведь единство в стране хорошо читается через единство в семьях. И неважно, кто каких взглядов, главное – оставаться людьми и учить детей ценить и приумножать то, что имеем.