Как в ресторане. Обязательно приготовьте этот полезный салат с тыквой

О пользе тыквы сказано немало. Блюда из нее – отличное решение для тех, кто желает пополнить запасы витаминов и минеральных веществ в организме, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В составе тыквы много сахаров, пектина и каротина, имеются витамины группы В, витамины А, С, Е, К, Т. Также тыква богата калием, кальцием, фосфором, железом. Употреблять тыкву можно в любом виде. Наша кулинарная подсказка – просто, вкусно и полезно.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Блюда из тыквы известны человечеству уже более тысячи лет. Мякоть этого овоща сохраняет свои полезные свойства даже после термической обработки. Мы приготовим полезный и вкусный салат из тыквы. Для этого нам понадобятся: тыква, томаты черри, фета, кинза, тимьян, шпинат, масло, чеснок и специи.

Чистим и запекаем наш главный ингредиент – тыкву. Тыкву нарезали, теперь добавляем подсолнечное масло, чеснок, черный перец, соль.

Ставим запекать тыкву на 10 минут при 180 °C. Пока запекается тыква, подготовим соус. Для этого нам понадобятся: кинза, чеснок, соль, черный перец и оливковое масло.

Соус взбиваем в кухонном комбайне до однородного состояния. Нарезаем томаты черри, фету и смешиваем с листьями шпината.

Наш овощ запекся, и теперь мы добавляем его в салат. Добавляем нашу заправку в салат и вымешиваем.