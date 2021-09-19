Прямой эфир

Как в ресторане. Обязательно приготовьте этот полезный салат с тыквой

19 сентября 2021 15:08
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О пользе тыквы сказано немало. Блюда из нее – отличное решение для тех, кто желает пополнить запасы витаминов и минеральных веществ в организме, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как в ресторане. Обязательно приготовьте этот полезный салат с тыквой-1

В составе тыквы много сахаров, пектина и каротина, имеются витамины группы В, витамины А, С, Е, К, Т. Также тыква богата калием, кальцием, фосфором, железом. Употреблять тыкву можно в любом виде.

Наша кулинарная подсказка – просто, вкусно и полезно.

Как в ресторане. Обязательно приготовьте этот полезный салат с тыквой-4

Вадим Парханович, шеф-повар:
Блюда из тыквы известны человечеству уже более тысячи лет. Мякоть этого овоща сохраняет свои полезные свойства даже после термической обработки. Мы приготовим полезный и вкусный салат из тыквы. Для этого нам понадобятся: тыква, томаты черри, фета, кинза, тимьян, шпинат, масло, чеснок и специи.

Как в ресторане. Обязательно приготовьте этот полезный салат с тыквой-7

Чистим и запекаем наш главный ингредиент – тыкву. Тыкву нарезали, теперь добавляем подсолнечное масло, чеснок, черный перец, соль.

Как в ресторане. Обязательно приготовьте этот полезный салат с тыквой-10

Ставим запекать тыкву на 10 минут при 180 °C.

Пока запекается тыква, подготовим соус. Для этого нам понадобятся: кинза, чеснок, соль, черный перец и оливковое масло.

Как в ресторане. Обязательно приготовьте этот полезный салат с тыквой-13

Соус взбиваем в кухонном комбайне до однородного состояния.

Нарезаем томаты черри, фету и смешиваем с листьями шпината.

Как в ресторане. Обязательно приготовьте этот полезный салат с тыквой-16

Наш овощ запекся, и теперь мы добавляем его в салат. Добавляем нашу заправку в салат и вымешиваем.

Как в ресторане. Обязательно приготовьте этот полезный салат с тыквой-19

Наш салат готов. Всем приятного аппетита!

# Рецепты # общество # Вадим Парханович # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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