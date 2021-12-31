Юлия Артюх: «Реальность уходящего года ещё раз подчеркнула все плюсы белорусской диктатуры»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые темы в программе Новости «24 часа» на СТВ. О ценностях белорусского народа рассуждает Юлия Артюх в своей авторской рубрике «Негладко». Через несколько часов куранты пробьют двенадцать, и мы перевернем страницу. Оставим прошлый год и смело шагнем в будущий. Принято подводить итоги. Что ж и я их подведу. Но прежде поделюсь своими рассуждениями или даже вопросами к нашему обществу. Почему вдруг стало стыдно ходить с кнопочным телефоном? Чем меряется нынешнее поколение – достатком родителей? А как же олимпиады, спартакиады, где можно помериться именно своими знаниями, смекалкой или физической подготовкой? Открытки и телеграммы заменили сухие смайлики в гаджетах. Живое общение – переписки в соцсетях, пришедшие к нам из-за границы.

Что важнее: внимание или сколько денег потрачено было на подарок? Для некоторых детей вся суть праздника сводится к выторговыванию у родителей подарка подороже. А как же вера в чудеса, Деда Мороза? Разве наше поколение выросло каким-то не таким? Неудачным или глупым, обходясь спокойно без телефона вовсе? У нас были другие приоритеты, чем у нынешнего поколения, построенные на традиционных ценностях. Вот в чем отличие. Говорят, что посеешь, то и пожнешь. Посеяли распущенность, впустили нетрадиционные ценности, прикрытые научно-техническим прогрессом, вот и пожинаем плоды. Но ведь нет худа без добра. И поправки в Конституцию – это как раз следствие всего произошедшего за 2020-2021 год. Мы выстояли под напором санкционного давления, отвечая на любые шорханья коллективного Запада и вынеся простую истину: не нужно ждать подачек, надо раздеваться и работать!

И кто такие на фоне нашего Президента всякие там украинские слуги народа, сонные и вечно спотыкающиеся Джо, французские «макароны», литовские «непоседы»? Думаю, реальность уходящего года еще раз подчеркнула все плюсы белорусской диктатуры и минусы той западной фальшивой демократии. Многое сделано, что-то еще предстоит сделать. Мы проверены на выносливость ковидом и научились жить с ним. Наши власти стали еще более открытыми, а люди более активными. И все мы едины в стремлении сохранить свою страну и мир в ней. Мы не стоим на месте и развиваем все сферы жизнедеятельности. Пусть те, кто пытается нам внушить обратное, оставят свое мнение для западных отчетов. Там любят читать небылицы про Беларусь, а за творческий подход, глядишь, и денег подкинут.