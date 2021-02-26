Пора доставать весенние куртки. Погода в Беларуси на 27 и 28 февраля

Новости Беларуси. На последних выходных перед весной в Беларуси установится тёплая, но дождливая погода.

Как сообщает Белгидромет, 27 февраля будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер ночью западный, днём – северо-западный 5-10 м/с, порывы до 12-14 м/с. Днём в Брестской и Гродненской областях порывы будут достигать 15-18 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +1… +3 °C, на юге-западе страны будет немного теплее – +3… +5 °C. Днём потеплеет от +2… +4 °C в Витебской области до +7… +9 °C в Брестской. В среднем по республике воздух нагреется до +3… +6 °C

28 февраля ночью местами, днём почти по всей Беларуси прогнозируются кратковременные осадки. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, днем – порывистый. Ночью похолодает до -3… +2 °С, днём столбик термометра поднимется до +1… +6 °С, по юго-западу – до +8 °С.